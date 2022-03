“Sondaggio del Barcellona”: Inter, spunta il retroscena sull’attaccante

Un sondaggio arrivato direttamente dal Barcellona in casa Inter. Spunta il retroscena per uno degli attaccanti nerazzurri.

Come cambierà l’Inter durante la prossima estate? Tra i tifosi nerazzurri questa domanda assume una forma sempre più definita, soprattutto perché ci avviciniamo al termine della stagione e c’è la necessità di tirare le somme. Certo, molto dipenderà anche da quello che sarà l’epilogo per la squadra di Simone Inzaghi tra campionato e Coppa Italia. C’è ancora tanto da giocare, ma lo sguardo è inevitabilmente rivolto al futuro.

Anche perchè si fa un gran parlare dei possibili movimenti che ci saranno durante la prossima estate, tra entrate ed uscite. C’è da risolvere qualche situazione interne, e di sicuro qualcuno lascerà Milano. Uno dei punti nevralgici della rosa nerazzurra è di sicuro l’attacco, che potrebbe vedere diversi cambiamenti nei prossimi mesi.

Inter, Sanchez vuole restare in Europa: sondaggio del Barcellona

Tra i giocatori sui quali bisognerà fare grandi valutazioni c’è di sicuro Alexis Sanchez, che nel corso dei mesi ha mostrato qualche segnale di insofferenza soprattutto per la gestione di Simone Inzaghi. Possibile, dunque, che il cileno possa salutare tutti proprio alla fine di questa stagione. Si, ma per andare dove? L’attaccante gradirebbe restare in Europa, e qualcosa si sta muovendo dalla Spagna.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, su Sanchez ci sarebbe stato anche il sondaggio del Barcellona durante la sessione invernale di calciomercato. Ora – riporta la rosea – ci sarebbe il Valencia con i fari puntati, mentre l’Inter resta in attesa dell’offerta giusta.