Roma, doppia cessione a centrocampo: affare da 40 milioni

La Roma ha individuato almeno due cessioni eccellenti nel reparto di centrocampo con cui finanziare il calciomercato della prossima stagione

La vittoria nel derby ha regalato euforia all’ambiente. Il 3-0 ottenuto dalla squadra di José Mourinho contro i ‘cugini’ della Lazio ha rappresentato il modo migliore di arrivare alla sosta per la Roma, che può lavorare in questi giorni con una pressione minore e proiettarsi dunque verso un finale di stagione che la vede impegnata ancora su due fronti.

Alla ripresa, la formazione giallorossa farà visita alla Sampdoria, che con il successo nel confronto con il Venezia ha preso ossigeno nella parte bassa della classifica. I giallorossi poi incontreranno il Bodo/Glimt in Conference League. La trasferta in Norvegia non sarà una gara come le altre perché lì la Roma può eliminare i fantasmi del passato recente. Quel 6-1 della fase a gironi ha infatti generato non pochi strascichi. La squadra di Mourinho avrà l’occasione di rifarsi guadagnandosi il pass per la semifinale. Il calendario non ammette distrazioni ma la società capitolina guarda anche alla prossima stagione.

Roma, tesoretto cessioni: i giallorossi contano di recuperare 40 milioni con gli addi di Cristante e Veretout

I giallorossi hanno individuato un tesoretto da sfruttare, che non sarebbe neppure l’unico, per rinforzare l’organico nella prossima stagione. Secondo quanto anticipato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma sta preparando due cessioni eccellenti a centrocampo: Jordan Veretout e Bryan Cristante.

Dalla cessione di questi due, i giallorossi intendono guadagnare una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Un gruzzoletto che tornerebbe molto utile per finanziare il prossimo mercato con cui soddisfare le richieste di José Mourinho.

Oltre a questi due però dovrebbero prodursi altri due addii nella zona nevralgica del campo. Vale a dire quelli di Diawara e Villar. Il primo potrebbe essere ceduto per una cifra che si aggira intorno ai 6-7 milioni. Anche lo spagnolo, ceduto al Getafe per questa seconda metà di stagione, dovrebbe salutare la Roma, questa volta a titolo definitivo.