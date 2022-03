“35 milioni, cambia tutto”: Roma, Mourinho spiazza i tifosi

La Roma ha pronti 35 milioni da spendere nella prossima sessione del mercato: Mourinho ha fissato il primo obiettivo. Società spiazzata.

Sarà una vera e propria rivoluzione quella a cui andrà incontro la Roma nella prossima sessione di mercato. Il club intende infatti proseguire sulla stessa strada già tracciata a gennaio, quando in città sono arrivati Sergio Oliveira ed Ainsley Maitland-Niles. Il primo, in particolare, fin da subito è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista (3 gol e un assist in 11 presenze complessive) mentre il secondo, dopo un buon inizio, è stato scavalcato da Nicola Zalewski finendo spesso in panchina.

L’esterno, a fine stagione, salvo novità a fine stagione rientrerà quindi all’Arsenal con cui i giallorossi torneranno a parlare di Granit Xhaka. José Mourinho, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è tornato a chiedere alla dirigenza di fare il possibile per ingaggiarlo in estate ritenendolo fondamentale all’interno del proprio schema tattico.

L’operazione, già tentata nella scorsa estate dal club, continua ad essere però complicata. I motivi sono da ricercare nel fatto che lo svizzero ha da poco esteso fino al 2024 il contratto che lo lega ai Gunners e nella richiesta economica degli inglesi (circa 20 milioni). Non pochi per un elemento vicino ai 30 anni che non ha mai fatto della velocità il proprio punto di forza. I contatti, in ogni caso, proseguiranno. La Roma, poi, ha intenzione di potenziare anche il pacchetto difensivo.

Roma, occhi puntati su Senesi

In particolare, nel mirino del direttore generale Tiago Pinto è finito Marcos Senesi che fin qui ha totalizzato 38 presenze con la maglia del Feyenoord “condite” da 2 gol e 3 assist. Il centrale argentino (con passaporto italiano) piace molto a Mourinho, ha 25 anni ed è valutato sui 10 milioni. L’operazione è quindi possibile e a finanziarla, nel caso in cui le parti dovessero arrivare ad un accordo, saranno le diverse cessioni in programma.

Il Marsiglia, ad esempio, verserà nelle casse romaniste 20 milioni per riscattare a titolo definitivo Pau Lopez e Cengiz Under mentre altri 15 arriveranno dal Nizza, che continuerà a puntare su Justin Kluivert. Parte di questo tesoretto verrà utilizzato per acquistare l’intero cartellino di Sergio Oliveira (13 milioni), il resto invece sarà riservato agli altri colpi in entrata. In bilico pure la posizione di Bryan Cristante, finito nel mirino del Siviglia. La Roma sogna, la rivoluzione (che potrebbe riguardare pure l’attacco) prosegue.