Batosta per Koulibaly: Napoli, la notizia arriva dall’Africa

Playoff Mondiali, brutte notizie per Koulibaly. Quel che è successo col Senegal è davvero una batosta per il capitano del Napoli.

Koulibaly, questa proprio non ci voleva. La notizia che arriva dall’arriva dall’Africa è la peggiore che potesse arrivare per tutti i supporter del comandante della difesa del Napoli.

Da poco termina la sfida tra Egitto e Senegal, facente parte della terza parte degli incontri dei Playoff Mondiali in Africa. Una vera e proprio rivincita quella tra i due paesi che poche settimane fa si erano scontrati in finale di Coppa d’africa. Un match che vede anche sfidarsi due compagni di squadra del Liverpool come l’egiziano Salah e il senegalese Manè. Per quest’ultimo e Koulibaly, però, la situazione inizia a compromettersi in vista del prossimo Mondiale in Qatar. Quel che è successo è davvero una batosta per il veterano del Napoli.

Koulibaly, sconfitta del Senegal contro l’Egitto: i Mondiali ora si complicano

I piani del Senegal di Koulibaly si complicano maledettamente. Se per la nostra Italia, inutile ricordarlo, è tutto ormai perso, ciò che riguarda la compagine africana guidata dall’idolo dei partenopei non è affatto confortante.

Egitto-Senegal è terminata 1-0, ad averla depositata in rete è stato il senegalese Ciss con un beffardo autogol al quarto minuto. Così, dopo una cavalcata da imbattuti in Coppa d’Africa, il Senegal capitola proprio contro l’Egitto battuto ai rigori nella finale dello scorso sei febbraio.

Manca ancora il ritorno, da giocarsi in Senegal, il 29 marzo, a Diamniadio. Una dura sfida, seppur il passivo sia minimo, aspetta Koulibaly e compagni contro l’ostico Egitto di Salah. Quel che è certo è che solo una tra le due Nazionali potrà accedere al Mondiale in Qatar che si disputerà tra novembre e dicembre. Destino diverso rispetto a quello di Russia 2018, torneo che ha visto entrambi i paesi partecipanti.

Per il compagno di squadra di Koulibaly, Victor Osimhen (di ritorno in Nazionale dopo la Coppa d’Africa saltata a causa del brutto infortunio al volto) situazione ancora incerta. Il centravanti nigeriano ha pareggiato con la sua Nigeria 0-0 contro il Ghana. Interessanti sfide di ritorno ci aspetteranno tra pochi giorni.