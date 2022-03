“3 settimane di stop”: Serie A, il bomber spaventa i fantallenatori

La Serie A è ferma per gli impegni delle nazionali ma intanto è arrivata la notizia riguardante il bomber che spaventa i fantallenatori.

Week-end amaro per i fantallenatori. Il campionato, infatti, si è fermato a causa degli impegni delle nazionali e ieri è arrivata la sconfitta dell’Italia patita per mano della Macedonia, che ha comportato l’esclusione dai Mondiali in programma in Qatar alla fine dell’anno. Come se non bastasse, c’è da registrare anche l’infortunio rimediato da un calciatore su cui in tanti hanno voluto puntare nel corso dell’asta di riparazione.

Parliamo di Krzysztof Piatek, a segno ieri nell’amichevole che ha visto ieri la sua Polonia affrontare la Scozia. L’attaccante, preso dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni dall’Hertha Berlino, ha riportato una brutta ferita al piede che potrebbe costringerlo a restare ai box per alcune settimane.

Il giocatore, come riportato dal giornalista Krzysztof Stanowski, in seguito ad un contrasto di gioco ha richiamato subito l’attenzione dello staff medico biancorosso che ha provveduto ad applicare sette punti di sutura nell’area del tallone d’achille. Un bel problema per il tecnico viola Vincenzo Italiano, che ora rischia di dover fare a meno di lui per circa 3 settimane.

Serie A, brutto infortunio per Piatek

Piatek non prenderà parte alla finale play-off contro la Svezia e a breve farà rientro a Firenze dove nei prossimi giorni verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali. Aggiornamenti in merito alle sue condizioni, quindi, sono attesi a stretto giro di posta. Alla ripresa del campionato la Fiorentina ospiterà l’Empoli e al posto del Pistolero (6 gol in 11 apparizioni) verrà impiegato Arthur Cabral.

L’ambientamento del brasiliano proveniente dal Basilea, fin qui, si è rivelato più complicato del previsto (una rete e un passaggio vincente in 6 gare) ma ora da parte sua serve un netto cambio di marcia. La Fiorentina, infatti, mira a conquistare un piazzamento in zona Europa. E in assenza di Piatek farà affidamento su di lui per cercare di conquistare l’obiettivo.