Spagna Under 21 ad un passo dal traguardo: il ct lancia Rodrigo Riquelme

La Spagna è ad un passo dalla qualificazione per i prossimi Europei Under 21 nel 2023. Il ct De La Fuente lancia una nuova promessa.

Si disputerà in giornata la sfida tra Spagna e Lituania Under 21, valida per le qualificazioni agli Europei di Georgia e Romania del 2023. Le Furie Rosse sono ormai ad un passo dalla qualificazione e con 15 punti in 6 gare dominano il proprio girone.

Sfida molto interessante con la Nazionale guidata da De La Fuente che è una delle più importanti sul panorama giovanile internazionale. Il ct spagnolo ha convocato nella lista dei 23 il talentuoso Rodrigo Riquelme, giovane talento del Mirandes ma di proprietà dell‘Atletico Madrid.

Il giovane ‘Roro’ ha collezionato 4 gol e 8 assist in Seconda Divisione ed è reduce da un gran momento in campionato con due gol e due assist nelle ultime prestazioni. Tecnica e tenacia per un giocatore considerato tra i migliori prospetti del calcio iberico.

Spagna, De La Fuente presenta il match

In conferenza stampa De La Fuente ha parlato della scelta di convocare il giovane Riquelme ed ha elogiato le sue caratteristiche: “E’ un giocatore di qualità eccezionale, ho scommesso di lui e credo diventerà un giocatore davvero molto importante”.

Anche il giovane calciatore ha parlato della convocazione ed è apparso davvero entusiasta: “Come ho scoperto della convocazione? Ero con il fisioterapista ad Anduva ed all’improvviso i miei compagni sono venuti e mi hanno abbracciato, di certo non me lo aspettavo. Giocare con la Spagna è una sensazione eccezionale e sono molto felice di essere qui. E’ una grande soddisfazione anche per il Mirandes che scommette sui giovani. Le parole del ct fanno piacere, ho sentito la sua conferenza e con questa opportunità voglio lavorare per crescere e migliorare.