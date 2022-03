Hamilton incredulo, gesto vergognoso: annunciato il ritiro, il motivo

Tanta attesa per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, ma un inatteso episodio, riguardante Lewis Hamilton, sconvolge il circuito.

Tra poco meno di un’ora si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Bahrain, secondo gran premio della stagione. C’è grande attesa in casa Ferrari con Leclerc e Sainz che hanno dominato nel primo gran premio e che dovranno rispondere agli avversari. In particolare il campione del mondo Max Verstappen e Lewis Hamilton sono pronti per un’immediata reazione.

Proprio l’esperto campione britannico è stato protagonista in queste ore di un episodio davvero spiacevole. Attraverso i propri canali social un commissario ufficiale del Gran Premio dell’Arabia Saudita ha lanciato un pesante attacco all’inconsapevole Lewis.

Il dirigente ha offeso il britannico e gli ha augurato di subire un incidente simile a quello che ha visto protagonista Grosjean nel 2020. Un azione gravissima che subito ha portato alle chiare conseguenze.

Insulti ad Hamilton, cacciato il commissario di gara

Dopo le polemiche per il brutto gesto il dirigente ha lasciato immediatamente il circuito ed il suo ruolo all’interno del Gran Premio. Ecco il suo post social: “Mi scuso con gli organizzatori del Gran Premio e soprattutto con Lewis Hamilton per il post che avevo pubblicato. Dopo tutto ciò comunico ufficialmente il mio ritiro”.

Il Gran Premio ha vissuto queste ore attimi di tensione dopo un attentato avvenuto a poca distanza dal circuito saudita. Lo stesso Hamilton, insieme ad altri importanti piloti, aveva richiesto una riunione per provare ad annullare l’evento. Niente da fare e tra pochi minuti c’è grande attesa per le qualifiche del Gran Premio.