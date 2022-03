“Sarà un caso?”: Juve, la frecciata velenosa in diretta

Nelle ultime ore la Juve è stata soggetta a molte critiche. Le decisioni della società non sono state molto apprezzate da parte dei tifosi.

Nelle ultime ore in casa Juve non si fa altro che parlare della decisione di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala. I tifosi bianconeri sono apparsi scioccati dalla decisione della società torinese di lasciar andare il proprio numero dieci.

Per tanti si tratta dell’ennesimo passo falso in tempi recenti della dirigenza bianconera e tra i principali colpevoli secondo i tifosi c’è il neo amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Il dirigente in giornata ha spiegato i motivi di questa scelta, ma in tanti sembrano non aver gradito.

Nel corso dell’ultima puntata della Bobo Tv, noto programma che va in onda su Twitch, l’ex calciatore Antonio Cassano ha pungolato il dirigente con una frecciata abbastanza velenosa. Ecco le sue parole: “Arrivabene lascia la Ferrari e questa fa ‘doppietta’. Sarà un caso?”

Dalla Ferrari alla Juve: che cambiamento per Arrivabene

La carriera di Arrivabene è abbastanza anomala per un dirigente sportivo. Questi è passato dal dirigere nei motori un marchio storico come la Ferrari ad entrare nel mondo del calcio e lavorare con la Juventus. Nella giornata di ieri la Ferrari ha iniziato alla grande il mondiale.

Il ‘Cavallino’ ha dominato il Gran Premio del Bahrein concludendo la corsa con il primo ed il secondo posto. A vincere è stato il giovane talento Charles Leclerc, che, ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz e l’esperto più volte campione del mondo Lewis Hamilton. Debutto sfortunato per il campione del mondo in carica Max Verstappen, costretto al ritiro durante la corsa. Non solo Cassano, ma diversi fan hanno notato e fatto notare sui social che l’addio di Arrivabene è coinciso con il ritorno alla vittoria (e che vittoria) da parte della Ferrari.