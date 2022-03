La Juve rivoluziona la difesa: Chiellini può smettere, scelto il sostituto

La difesa della Juve potrebbe subire un’importante rifondazione già nel corso della prossima sessione di mercato estiva. Chiellini, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, potrebbe decidere di appendere le scarpette al chiodo

Continua il piano di rifondazione della Juventus dopo il mancato rinnovo di Dybala. I bianconeri metteranno mano alla difesa con il punto interrogativo legato al futuro di Chiellini. Il capitano della Nazionale potrebbe dire addio al calcio giocato dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali.

A prescindere da questo, la Juventus dovrà cercare un degno sostituto di Chiellini, sia in vista dell’immediato presente, sia in chiave futura. Passi avanti per l’affare Rudiger: sarà l’ex Roma l’indiziato numero uno per sostituire Chiellini in vista della prossima stagione. Sul centrale del Chelsea, però, resta forte la concorrenza europea.

La Juventus, come noto, abbraccerà l‘arrivo anche di Gatti. Il giovane centrale del Frosinone, però, non potrà offrire assolute garanzie in maniera immediata, ecco perchè ci sarà bisogno di un altro difensore di spessore carismatico.

La difesa della Juve cambia faccia: affondo per Rudiger, De Ligt resta

La Juve proverà a spingere il piede sull’acceleratore per Rudiger nel tentativo di convincere il difensore tedesco a dire sì al progetto bianconero. 4 anni a circa 6,5 milioni di euro a stagione: questa l’offerta di Cherubini e Arrivabene. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.

Non solo: la Juventus cercherà in ogni modo di trattenere De Ligt a Torino. La società bianconera vorrebbe costruire attorno al difensore olandese le solide basi per la nuova difesa del presente e del prossimo futuro. Occhio, però, al pressing del Barcellona e del Bayern Monaco, pronte a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 80 milioni di euro.