“Rottura definitiva”: Juve, 30 milioni per l’affare ‘sponsorizzato’ da Chiellini

Un colpo che nei mesi scorsi è stato ‘sponsorizzato’ da Chiellini. In queste ore la rottura definitiva, la Juventus può farsi sotto.

Il futuro della Juventus verrà scritto per larga parte da quello che sarà l’epilogo di questa stagione. I bianconeri stanno galoppando nella speranza di poter portare a casa il miglior risultato possibile, al netto di quelle che sono state le difficoltà di un’annata che si è rivelata più complicata del previsto. La Vecchia Signora, però, è riuscita a rimettersi in piedi, al punto da poter sperare addirittura in un aggancio alla lotta per lo Scudetto.

L’addio di Cristiano Ronaldo ha avuto degli effetti evidenti, anche se il club ha provato a porre rimedio anche se parzialmente con l’arrivo di Vlahovic. Certo, servirà altro anche perchè la rosa bianconera andrà rivista in tanti suoi punti, a cominciare da un centrocampo con troppe lacune. Anche la difesa, però, avrà bisogno di qualche ritocco.

Juve, il colpo ‘sponsorizzato’ da Chiellini: ha rotto col club

Uno dei nomi accostati alla Juventus nel corso di questi mesi è stato quello di Manuel Obafemi Akanji, difensore del Borussia Dortmund arrivato ad una rottura ormai definitiva con il suo club. Il giocatore classe ’95, infatti, ha rifiutato anche una nuova proposta di rinnovo – scrive in queste ore la ‘Bild’ – fatta dalla società giallonera che, al netto dell’arrivo di Sule negli scorsi mesi, ha provato comunque a trattenerlo.

Operazione apparentemente fallita, ed ora per Akanji si aprono nuove strade. Il Manchester United è stato accostato fortemente al giocatore, ma tra i club c’è anche la Juventus. D’altronde, a sponsorizzare il possibile arrivo di Akanji alla Juventus fu proprio Giorgio Chiellini, con alcune dichiarazioni riportate proprio alla ‘Bild’ nei mesi scorsi. “Sono sempre stato affascinato da Akanji perché ha sempre di più da dare”, le parole dette da Chiellini.

“Quando mi ritirerò, un posto (alla Juve, ndr) diventerà presto vacante. Quindi ci sarà spazio…”, le parole di Chiellini. Insomma, ora le possibilità di vedere Akanji alla Juventus sono aumentate. Da capire, poi, quali saranno le reali intenzioni del club per la prossima estate, ma anche la volontà del giocatore stesso.