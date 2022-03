Italia, colpo di scena: la richiesta dei calciatori spiazza Mancini

Mancini riflette sul proprio futuro dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali: il Ct spiazzato dalla richiesta dei calciatori.

Ore di profonda riflessione per Roberto Mancini, dopo il ko rimediato per mano della Macedonia del Nord che ha comportato l’esclusione dell’Italia ai prossimi Mondiali in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar. Il Ct, apparso fin da subito molto turbato e scosso, si è preso qualche giorno di tempo per valutare il proprio futuro senza escludere l’idea di dimettersi.

Una decisione definitiva verrà annunciata nelle ore successive alla gara di martedì, che vedrà l’Italia affrontare la Turchia (battuta 3-1 dal Portogallo). L’ambiente azzurro, nel frattempo, si è stretto intorno all’allenatore facendogli sentire tutta la propria vicinanza e stima. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ad esempio, come riportato dal ‘Corriere della Sera, ha anticipato ad oggi la visita a Coverciano (prevista originariamente per domani) per incontrare Mancini e convincerlo a restare in panchina.

Anche i giocatori, nel corso del faccia a faccia andato in scena prima dell’ultima seduta degli allenamenti, hanno chiesto al tecnico di ripensarci e continuare a guidare la Nazionale. Quello che accadrà, in ogni caso, non è chiaro e l’opzione che prevede la separazione resta concreta. Ecco perché la Federazione ha iniziato a vagliare una rosa di possibili sostituti.

Mancini, la Figc ha individuato i sostituti

In cima alla lista, in questo momento, c’è Fabio Cannavaro che ha da tempo concluso i propri impegni in Cina: il profilo dell’ex campione del Mondo piace molto a Gravina, che sta ragionando sulla possibilità di affiancarlo a Marcello Lippi (in veste di direttore tecnico). Occhio, inoltre, ad Andrea Pirlo alla ricerca di una nuova sfida dopo l’esperienza agrodolce vissuta alla Juventus.

Il suo è un nome che intriga i vertici federali, i quali non escludono nemmeno di affidare la panchina dell’Italia a Claudio Ranieri. Ipotesi e scenari futuri: ora la priorità consiste nel convincere Mancini ad andare avanti, evitando che si dimetta. Missione complicata, ma non impossibile. Il momento delle scelte definitive, in ogni caso, è in arrivo.