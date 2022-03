Italia, annuncio a sorpresa di Mancini: il CT vuota il sacco

Persi i Mondiali nello spareggio con la Macedonia del Nord, l’Italia si interroga sul futuro del ct Mancini. Che dice la sua con una lettera.

Il tempo, per adesso, non sembra aiutare. A distanza di 36 ore dalla clamorosa sconfitta contro la Macedonia del Nord, che ha certificato l’assenza dell’Italia dai Mondiali per la seconda volta consecutiva, la delusione è ancora fortissima in tutto l’ambiente. Ed è difficile guardare avanti con fiducia.

La sensazione, soprattutto al termine della scorsa estate, era che stavolta niente sarebbe andato storto. Sotto la guida di Roberto Mancini l’Italia era rinata, e la vittoria degli Europei era stata il coronamento di un lungo percorso costellato da prestazioni convincenti e risultati positivi.

Invece, proprio dopo essersi seduta sul trono d’Europa, l’Italia si è clamorosamente involuta. Fallendo numerosi match-point per la qualificazione a Qatar 2022 e infine uscendo clamorosamente con la Macedonia. Un risultato che ovviamente ha creato non poche incognite sul futuro del commissario tecnico.

Tifosi e addetti ai lavori, però, hanno condannato più il sistema che Roberto Mancini, che per molti merita di restare al proprio posto. Lo ha detto Antonio Cassano alla Bobo TV, addirittura lo avrebbe chiesto lo stesso gruppo azzurro. E oggi è arrivato un segnale proprio dal diretto interessato.

Italia, Mancini resta? Indizio social

Con un post sul proprio profilo Instagram, seguito da oltre un milione di persone, Mancini è sembrato intenzionato ad andare avanti nella sua avventura in azzurro. Affermando prima di tutto che “il calcio a volte può essere una spietata metafora della vita”, dato che nel giro di pochi mesi l’Italia è passata dal festeggiare un’impresa a vivere un momento tanto drammatico.

Tuttavia è importante “accogliere le sconfitte”, sottolinea il commissario tecnico, per crescere dal punto di vista umano e sportivo. E se adesso serve una pausa per riflettere e capire cosa non ha funzionato, sarà poi doveroso “rialzare la testa e lavorare per il futuro”.

Un futuro in cui Mancini, che chiude il post ringraziando i tifosi azzurri, sembrerebbe intenzionato a restare al proprio posto, pur non affermandolo in modo esplicito. Di certo sapremo qualcosa nei giorni che seguiranno la sfida con la Turchia, che a questo punto potrebbe essere l’ultima del ct o la prima di un nuovo percorso di rinascita.