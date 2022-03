Ranocchia su Belotti, spunta il dialogo VAR: tifosi increduli

L’Aia ha svelato l’audio tra il Var Massa e l’arbitro Guida sul contatto tra Ranocchia e Belotti dell’ultimo Torino-Inter.

Dopo la sconfitta di giovedì sera a Palermo contro la Macedonia del Nord, l’Italia non parteciperà al prossimo Mondiale in Qatar. Il calcio italiano è di nuovo finito sotto l’occhio del ciclone. Il nostro movimento è duramente criticato, ma proprio quest’anno la lotta per vincere lo Scudetto è tornata serratissima.

In classifica, infatti, Milan, capolista, Napoli ed Inter, che deve recuperare ancora la partita contro il Bologna, sono racchiuse in sei punti. Alla ripresa il campionato ritornerà con un turno che potrebbe risultare importantissimo per le sorti dello Scudetto: con il ‘Diavolo’ che sfiderà la squadra di Mihajlovc, mentre Napoli ed Inter avranno dinanzi a loro le difficilissime trasferte contro Atalanta e Juventus.

Tra le tre squadre vertice quella più in crisi è sicuramente l’Inter, che ha totalizzato solo sette punti nelle ultime sette giornate di campionato. La ‘Beneamata’ ha rischiato di fare anche meno punti, visto che riuscì a pareggiare all’ultimo minuto contro il Torino. Proprio il match contro i granata fu contraddistinto da tantissime polemiche arbitrali a causa della mancata concessione del rigore, sul risultato di 1-0 per gli uomini di Juric, di Guida per il contatto tra Ranocchia e Belotti. Il diagolo tra Massa, il quale era al Var, ed il direttore di gara su quella decisione è stato finalmente reso noto.

Contatto Ranocchia-Belotti, il Var Massa a Guida: “Ha preso la palla”

Come quanto scritto da ‘Tuttosport’, dall’audio in questione, mostrato dalla stessa Aia a Coverciano, si sente Massa che dice all’arbitro Guida: “Palla! Palla! Sì, ha preso palla, vai vai…”. Questa decisione del VAR di far proseguire l’azione potrebbe essere motivata dal fatto che il video a disposizione degli arbitri fosse evidentemente da un’altra prospettiva.

L’audio mostrato dall‘Aia non placherà sicuramente le polemiche su quell’episodio, che potrebbe essere anche decisivo per lotta Scudetto. Le decisioni degli arbitri saranno certamente messe ancora di più sotto la lente d’ingrandimento in queste ultime giornate di campionato, dove ogni squadrà giocherà una partita come se fosse una finale