Serie A, la famiglia del bomber rischia di far saltare l’affare

Sono tanti i club di Serie A che hanno già iniziato a riflettere in vista della prossima sessione di mercato. Un bomber nel mirino.

All’apertura della sessione estiva del mercato mancano ancora oltre tre mesi ma intanto sono numerose le squadre di Serie A che hanno già iniziato a riflettere sui prossimi colpi e sulle cessioni da concretizzare. Una finestra che si preannuncia quanto mai intensa, alla luce dei tanti calciatori in scadenza di contratto che a partire da luglio potranno firmare a parametro zero con un nuovo club.

È il caso, ad esempio, di Andrea Belotti. Il contratto che lo lega al Torino scade al termine del campionato e fin qui il capitano granata ha rifiutato tutte le proposte ricevute riguardanti il rinnovo. Il presidente Urbano Cairo, per convincerlo a restare, in queste settimane ha messo sul piatto 4 milioni all’anno (tra parte fissa e bonus).

Un bel salto per il calciatore, che al momento ne percepisce 2.2, ma non sufficiente per produrre la fumata bianca tanto auspicata dai tifosi. Il suo futuro resta quindi tutto da scrivere: fin qui a muoversi in maniera concreta è stato soltanto il Toronto ma la destinazione non intriga più di tanto Belotti, che spera invece di ricevere offerte da parte dei top club italiani.

Serie A, Belotti nel mirino del Napoli

Il Napoli, da qualche giorno, ha iniziato a seguirlo in maniera concreta. L’avventura in maglia azzurra di Dries Mertens è destinata ad interrompersi ed il club sta pensando proprio di assegnare al Gallo il ruolo di vice-Osimhen. La pista è possibile tuttavia a rendere complicata l’operazione è il parere della famiglia di Belotti che, come riportato da ‘Tuttosport’, preferirebbe restare nel Nord Italia.

L’unica soluzione possibile, in questo caso, potrebbe essere l’Atalanta che approfitterà delle prossime settimane per valutare al meglio le posizioni di Duvan Zapata (sempre nel mirino del Newcastle) e di Luis Muriel (autore di una stagione deludente sotto tutti i punti di vista). Il Milan, invece, puntando Divock Origi e Gianluca Scamacca ha dimostrato di non essere più interessato a Belotti. Quello che accadrà al giocatore non è ancora chiaro, il Napoli intanto si prepara a fare la propria mossa.