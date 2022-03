Srna, ex giocatore croato ed ora direttore dello Shakhtar Donetsk, ha attaccatto duramente la Federazione russa.

Tutto il nostro paese da giovedì sera è ‘sconvolto’ dall’eliminazione dell’Italia di Roberto Mancini dai play-off per staccare il pass per volare in Qatar per partecipare al prossimo Mondiale. Gli azzurri hanno perso 0-1 contro la Macedonia del Nord, non fornendo sicuramente una prestazione da ricordare.

Gli uomini di Mancini contro i macedoni ci hanno provato, soprattutto nel primo tempo, ma sono sembrati impauriti ed anche spaesati. L’Italia adesso sarà impegnata martedì nel match inutile contro la Turchia, che ha perso l’altra semifinale del percorso C contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

L’Italia non parteciperà ad un altro mondiale, dopo quello in Russia di quattro anni fa. Proprio la Russia si è resa di un’insolità iniziativa. Alexander Dyukov, presidente della Federazione del calcio russo, ha annunciato, infatti, di voler presentare la candidatura per ospitare gli Europei del 2028.

Srna contro la federazione russa: “Non posso credere che vogliono organizzare gli Europei del 2028”

E’ un annuncio che ha fatto tanto clamore, visto che sia la Nazionale che i club russi sono stati esclusi dalle varie competizioni di Fifa ed Uefa come conseguenza dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Darijo Srna, direttore dello Shakhtar Donetsk, così come riportato da ‘Sport.ua’, ha commentato così questa candidatura: “Ma stanno scherzando? Non posso credere che hanno l’intenzione di organizzare un torneo”.

L’ex calciatore croato, che ha militato anche nel Cagliari nella stagione 2018/19, ha poi concluso il suo intervento: “Non ci stanno con la testa, dovrebbero essere tutti in prigione per quello che stanno facendo. Vivono in mondo tutto loro, considerando che hanno vissuto così tanto isolati negli ultimi tempi”. Bisogna ricordare anche che lo stesso Alexander Dyukov ha affermato che sono in corso delle trattative con la Uefa e la Fifa per reintegrare il calcio russo.