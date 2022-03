“Non credo sia corretto”: Verratti non ci sta, lo sfogo contro i tifosi

L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali ha creato tante polemiche. Sui social c’è stata un insurrezione dei tifosi e Verratti non ha gradito

Per il secondo Mondiale consecutivo l’Italia non parteciperà alla competizione, una situazione impensabile fino a qualche mese fa e letteralmente clamorosa. La squadra di Roberto Mancini ha vinto il titolo pochi mesi fa, ed ora, si ritrova incredibilmente fuori dal prossimo Mondiale in Qatar. Martedi gli azzurri affronteranno la Turchia e tanti azzurri non ci saranno. Tra questi Marco Verratti che tornerà in anticipo a Parigi.

L’estroso talento del club francese è stato uno dei migliori dell’Italia nella nefasta sfida contro la Macedonia e nelle ultime ore ha lanciato un post per rispondere alle critiche social dei tifosi:

“Quando si vince è facile ringraziare tutti. Io lo voglio fare oggi dopo un eliminazione che ci priverà della competizione più bella ed emozionante per noi giocatori e soprattutto per tutti noi italiani. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano con passione ed entusiasmo alla Nazionale”.

Italia, Verratti e lo strano caso dei Mondiali

Marco Verratti è un giocatore di tenore internazionale, stella del Psg e seguito da club di tutto il mondo. Nonostante ciò, il centrocampista ha perso due opportunità e rischia addirittura di non giocare mai un Mondiale di calcio nel corso della sua carriera. Il giocatore abruzzese ha continuato:

“Purtroppo la vita, cosi come il calcio, non va di pari passo con le aspettative e con gli obiettivi che uno ha. La delusione è grande, ma abbiamo dimostrato in passato che con il cuore tutto è possibile”. Il giocatore ha lanciato un importante frecciata a tutti i cosiddetti ‘leoni da tastiera’ che sfogano e insultano attraverso i social: “Ultima cosa, non penso che sia utile insultare tutti perchè ognuno di noi ha dato il massimo. Soprattutto i più giovani lasciateli tranquilli, a volte ci si dimentica che siamo persone come tutti voi, persone normalissime”.