Turchia-Italia, ‘fuga’ dalla Nazionale: se ne vanno altri big dopo Verratti

L’Italia di Roberto Mancini affronterà martedi la Turchia nel match ‘delle sconfitte’. Il ct azzurro ha spedito diversi calciatori ‘a casa’.

La sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord ha fatto molto rumore e la Nazionale azzurra, per la seconda volta consecutiva, non parteciperà ai Mondiali di calcio. La squadra di Roberto Mancini non torna però a casa e nei prossimi giorni, martedi’, affronterà in un ben poco dignitoso match tra sconfitte la Turchia di Hakan Calhanoglu.

In queste ore si è tenuto l’allenamento odierno ed il ct azzurro, come sottolinea Il Messaggero, ha deciso di ridurre il numero di giocatori per la sfida in terra turca.

Nella tarda mattinata aveva fatto scalpore la decisione di rinunciare a Marco Verratti, stella della nostra Nazionale e del Psg, ma il talento ‘parigino’ non sarà l’unico a lasciare. Contro i turchi potremmo quindi trovare una formazione totalmente rivoluzionata.

Italia, dopo Verratti assenti altri cinque azzurri

Il ct azzurro ha deciso di ‘risparmiare’ altri cinque calciatori della Nazionale. Sono tornati a casa per problemi fisici sia Gianluca Mancini che Domenico Berardi, usciti malconci dalla sfida contro la Macedonia del Nord, ma non solo.

Il ct azzurro ha spedito a casa Jorginho, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, che verranno risparmiati per la trasferta turca e che torneranno prima a casa. Una buona notizia anche per Chelsea, Napoli e Lazio che potranno contare in anticipo dei tre loro leader. Buone notizie soprattutto per Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, che, al rientro dalla sosta dovranno affrontare importanti sfide per raggiungere i propri obiettivi.