Napoli, il sostituto di Insigne arriva dalla Serie A: il nome torna di moda

Il Napoli domenica affronterà l’Atalanta di Gasperini, ma è impegnato anche a cercare il sostituto del partente Insigne.

Dopo la sosta per le nazionali, la prossima settimana ritornerà il campionato con un turno che potrebbe risultare decisivo per la lotta scudetto. Il Milan, infatti, sfiderà il Bologna in casa, mentre Napoli ed Inter avranno dinanzi a loro due trasferte difficilissime: Atalanta per i partenopei e Juventus per la ‘Beneamata’.

Il Milan ha tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Inter che, però, deve sempre recuperare la partita dell’Epifania contro la squadra di Mihajlovic e, quindi, potrebbe approfittare di questa giornata a suo favore, almeno sul calendario, aumentando il proprio distacco sulle sue dirette inseguitrici.

Il Napoli di Spalletti contro l’Atalanta dovrà fare a meno di calciatori importanti come Di Lorenzo, Osimhen e Rrahmani. Se il terzino è out per infortunio, gli altri due non saranno a disposizione del tecnico toscano per squalifica. In casa partenopea non si è attenti solo alle ‘questioni di campo’, ma anche quelle riguardanti al calciomercato.

Il Napoli cerca il sostituto di Insigne: si a pensa a Deulofeu dell’Udinese

Secondo quanto scritto da ‘Tuttosport’, il Napoli sta cercando il sostituto di Insigne, che a termine della stagione volerà in Canada per giocare con il Toronto. Tra i nomi accostati al club partenopeo c’è quello di Deulofeu dell’Udinese, che ha segnato proprio contro la squadra di Spalletti nell’ultimo turno di campionato. Il calciatore spagnolo, che piace tanto a Giuntoli, è stato già trattato in passato dagli azzurri.

Deulofeu, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, adesso potrebbe avere incamerato la giusta esperienza per sostituire un calciatore come Insigne. Anche il prezzo per portare l’ex Milan e Barcellona sotto l’ombra del Vesuvio sembra accessibile, visto che l‘Udinese, che ha anche ottimi rapporti con il Napoli, chiede 15 milioni di euro perl lasciarlo andare via.