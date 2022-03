Juve, accelerata e chiusura: ci siamo, arriva la firma

La Juventus sta per completare una prima operazione: i bianconeri sono vicini al rinnovo del contratto fino al 2025 di un pupillo di Allegri

La Juventus affila le armi per chiudere nel miglior modo possibile la stagione. I risultati della squadra di Max Allegri sono apparsi soddisfacenti in campionato nel 2022 sebbene tutto sia stato offuscato dalla cocente delusione Champions. Il 3-0 interno subìto dal Villarreal ha fatto passare in secondo piano il recupero compiuto in Serie A sul quarto posto ma anche sulle prime della classe.

Il presente però non distoglie i bianconeri dai progetti futuri. Dopo il mancato rinnovo con Paulo Dybala, con cui la fumata nera è ormai diventata definitiva, la società del presidente Andrea Agnelli sta lavorando per risolvere anche gli altri nodi legati alle scadenze contrattuali. Uno di questo sembrano volgere nel modo migliore.

Juventus, De Sciglio verso il rinnovo: il pupillo di Allegri prolungherà fino al 2025

Mattia De Sciglio dovrebbe far parte anche della Juventus del futuro. Il terzino è un pupillo di Massimiliano Allegri che gli ha dato prima fiducia al Milan e poi lo ha voluto con sé anche in bianconero. Il 29enne milanese ha vissuto la fase peggiore della sua esperienza a Torino nel periodo d’assenza del suo pigmalione. Un periodo in cui è stato ceduto pure in prestito all’Olympique Lione.

In questa stagione ha accumulato 24 presenze fra tutte le competizioni. Non è stato un inamovibile ma il cronometraggio rimediato ha convinto la Juventus a rinnovargli la fiducia.

Come anticipato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, dunque, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra gli agenti del calciatore, Branchini e Orgnoni, e il club di Andrea Agnelli.

Le operazioni per il rinnovo del contratto sembrano comunque giunte nel tratto finale. L’estensione del contratto fino al 2025 è ormai ad un passo dalla firma. Il calciatore guadagnerà 2 milioni di euro netti all’anno.

Allegri ne apprezza anche la grande duttilità tattica. De Sciglio può giocare indifferentemente a destra e a sinistra sia in una difesa a quattro sia anche agendo sulle corsie di centrocampo. Questo consente al tecnico di avere un’ampia gamma di scelte.