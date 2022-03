Mondiali, colpo di teatro: la Nazionale si appella alla FIFA dopo la sconfitta

Incredibile quanto sta succedendo in vista dei Mondiali in Qatar. La nazionale dopo la sconfitta ha deciso di interpellare la FIFA.

La griglia delle partecipanti ai Mondiali si sta componendo. Ormai ci avviamo a conoscere le 32 nazionali che quest’inverno parteciperanno alla rassegna iridata che, per la prima volta, si giocherà in Qatar.

Tra queste ci sarà anche l’Uruguay che, battendo il Perù nello scontro diretto, è riuscito ad agguantare il quarto posto nel girone sudamericano. Un risultato che significa qualificazione diretta. Contestualmente il risultato di 1-0, con rete di De Arrascaeta per la Celeste, ha matematicamente fatto fuori la nazionale peruviana che adesso può solo sperare solo nel mantenere il quinto posto e giocare quindi lo spareggio intercontinentale.

Il risultato però è stato accompagnato da feroci polemiche in quanto, secondo i peruviani, viziato da presunte irregolarità. La nazionale andina infatti recrimina per un gol non convalidato a Trauco in pieno recupero, il cui tiro-cross, secondo i peruviani è stato parato dal portiere uruguaiano quando il pallone aveva già oltrepassato la linea. Il gol che avrebbe consentito al Perù di pareggiare e di tenere aperto il discorso qualificazione diretta. Non essendoci la goal line tecnology la decisione è però ricaduta totalmente sulle spalle dell’arbitro Anderson Daronco che ha deciso oltretutto di non rivedere l’episodio al VAR.

Mondiali, la rabbia del Perù dopo il ko contro l’Uruguay

Sebbene la corsa ai Mondiali non sia totalmente compromessa, il ko costringe comunque il Perù a dover prima difendere il quinto posto dall’assalto della Colombia e poi eventualmente vincere lo spareggio contro la designata dalle qualificazioni asiatiche. Naturale quindi che la sconfitta non sia stata presa bene dagli andini che hanno quindi deciso di passare dalle parole ai fatti.

La federazione calcistica peruviana ha infatti deciso di appellarsi direttamente alla FIFA. Tramite un pesante comunicato ufficiale, il Perù ha denunciato l’arbitro, chiedendo al massimo organo calcistico mondiale di prendere provvedimenti. Nel frattempo, fa sapere la nazionale, i giocatori preparano regolarmente il prossimo match di qualificazione contro il Paraguay.