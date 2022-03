“Addio solo in un caso”: Inter, la decisione di Marotta è definitiva

Beppe Marotta e l’Inter hanno ben chiaro quale sarà il futuro di uno dei big di Simone Inzaghi. La decisione è presa.

In casa Inter si guarda ovviamente al futuro ed a quello che potrà accadere da qui ai prossimi mesi. Chiaro che tutto passerà anche da quello che sarà l’epilogo di una stagione turbolenta, all’interno della squadra la compagine nerazzurra ha trovato più difficoltà del previsto. La verità è che l’Inter è ancora in corsa per lo Scudetto, ma le rivali sono agguerrite e ad oggi ci sono ben tre squadre (senza contare la Juventus in risalita) che si contendono il titolo.

Dire ad oggi chi la spunterà risulta di sicuro molto difficile, ma è chiaro che da qui alle prossime settimane Simone Inzaghi dovrà tenere il gruppo al sicuro da critiche e polemiche, per cercare un affondo importante nel rush finale. Molto ci si aspetta da alcuni giocatori che dovranno risultare decisivi, soprattutto perchè su questi si poggiano le basi per l’Inter del futuro.

Inter, la cessione di Lautaro soltanto in un caso

Tra i giocatori dai quali ci si aspetta tanto, di sicuro Lautaro Martinez rappresenta un perno sul quale c’è la grande fiducia della dirigenza nerazzurra. Tutto l’ambiente si aspetta tanto da lui, e di sicuro non è questo il periodo più brillante per l’attaccante argentino. Al netto di questo, però, Beppe Marotta conosce bene il valore di Laurato e proprio per questo ha preso una decisione importante sul suo futuro.

L’attaccante argentino, infatti, resta al centro del progetto nerazzurro e dunque la volontà del club – come riportano i colleghi di ‘Sky Sport’ – è quella di non cederlo. Certo, a patto che non si presenti una determinata condizione. L’Inter, infatti, cederebbe Lautaro soltanto con la presenza di un’offerta choc, praticamente irrinunciabile. Insomma, la porta per la cessione resta aperta con uno spiraglio molto sottile.