Juve, allarme in difesa: svolta per Allegri in vista dell’Inter

Novità sulla difesa che schiererà Allegri nel Derby d’Italia contro l’Inter: svolta per la Juve, ecco le ultime

La Juventus nella prossima giornata avrà uno scontro diretto importantissimo per il prosieguo della stagione. Il Derby d’Italia con l’Inter, infatti, se fosse vinto porterebbe i bianconeri al terzo posto superando proprio i ragazzi di Simone Inzaghi. Allegri vorrebbe inserirsi nella lotta allo scudetto, con Napoli e Milan al momento più avanti in classifica. Ma i partenopei affronteranno l’Atalanta a Bergamo senza Osimhen.

Insomma, in otto partite può accadere ancora di tutto anche se lo scudetto, a questo punto, può perderlo solo il Milan. Allegri dev’essere concentrato per cercare la vittoria con una Inter in crisi, che ha vinto solo una partita negli ultimi mesi in Serie A. La squadra, però, potrebbe subire alcune defezioni vista la sosta delle Nazionali. E infatti i rientri sono previsti a partire da mercoledì.

Juve-Inter, Allegri sorride per i rientri

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, mercoledì rientreranno gli italiani: Bonucci, Chiellini, De Sciglio e Locatelli. Tre su quattro sono stati indisponibili nelle ultime partite, ma saranno pienamente recuperati per la partita con l’Inter. I due difensori centrali erano alle prese con dei problemi fisici, mentre Locatelli si è negativizzato dal Covid-19. Non c’è più, dunque, l’emergenza difensiva per Massimiliano Allegri. Una svolta importante considerando i tre gol presi col Villarreal con Rugani titolare.

Arthur e Danilo torneranno a Torino venerdì sera. Cuadrado è già tornato alla Continassa, visto che avrebbe comunque saltato l’ultima partita della Colombia per squalifica. Un rientro importante, visto che i sudamericani sono sempre gli ultimi e sono costretti a saltare la prima partita subito dopo la sosta.