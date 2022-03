“Non so cosa farà”: Italia, l’annuncio del senatore sorprende i tifosi

Tempo di riflessioni in casa Italia, dopo la sconfitta patita per mano della Macedonia che ha comportato l’esclusione dal Mondiale di Qatar.

La sconfitta rimediata per mano della Macedonia ha causato, all’Italia, la seconda esclusione di fila dai Mondiali. Un incubo, da cui la Nazionale vuole ripartire avviando un nuovo ciclo (si spera) vincente. Il primo passo, ovvero la conferma del Ct Roberto Mancini, è stato posto: ora andrà ricostruita una rosa giovane, affamata e qualitativa. Inoltre, andranno, valutate le posizioni di numerosi senatori a fine corsa.

É il caso, ad esempio, di Giorgio Chiellini. Il difensore, nell’immediato post-partita, ha rinviato al futuro ogni riflessione in merito al proprio futuro ma in questi giorni sta valutando ogni scenario. Il suo obiettivo, infatti, era quello di restare alla Juventus in modo tale da prepararsi nel migliore dei modi alla kermesse in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre.

La mancata qualificazione ai Mondiali, invece, lo ha obbligato a rivedere i suoi piani e a riflettere sul da farsi. Il primo giugno la Nazionale affronterà l’Argentina e quella potrebbe essere la sua ultima apparizione con la maglia azzurra. Per lui sono quindi giorni di profonda riflessione, come confermato dall’amico e compagno di reparto Leonardo Bonucci.

Italia, l’annuncio di Bonucci su Chiellini

Il difensore della Juventus (assente per infortunio contro la Macedonia) ha parlato ai microfoni di ‘Sportmediaset’ facendo il punto della situazione. “Se con l’addio di Chiellini diventerò io il leader della Nazionale? Non so cosa farà Giorgio, da parte mia c’è la voglia di continuare per poter essere da esempio e guida per i tanti giovani che vestono questa maglia”.

Oltre a Chiellini, potrebbero lasciare la Nazionale anche Lorenzo Insigne, Jorginho (seguito dalla Juventus) e Ciro Immobile, tornato nella bufera a causa della deludente prestazione offerta giovedì scorso. Tanti interrogativi da risolvere per Mancini, che intanto potrà continuare sulla presenza negli spogliatoi ed in campo di Bonucci.