“La sua scelta…”: Juve, Bonucci esce allo scoperto sull’ex compagno

Il difensore della Juve Bonucci, stuzzicato sul presente di un suo ex compagno di squadra, si è dimostrato molto schietto e sincero

L’Italia si prepara a vivere una notte molto meno eccitante rispetto a quella di giovedì scorso quando in palio c’era la possibilità di raggiungere la finale playoff per la qualificazione al Mondiale in Qatar. La squadra di Roberto Mancini però ora vuole onorare l’impegno contro la Turchia, battuta all’esordio dello straordinario cammino nell’Europeo. Meno di un anno ed è cambiato completamente il clima intorno agli Azzurri.

Anche la Turchia resterà fuori dalla prima edizione invernale della competizione poiché in semifinale si è arresa al Portogallo per 3-1. Eppure, a pochi minuti dalla fine, ha avuto l’occasione di pareggiare l’incontro e rimettere tutto in discussione. L’errore dal dischetto di Burak Yilmaz ha tagliato le gambe alla formazione di Kuntz che ha poi subito il gol di Matheus Nunes in pieno recupero. In casa Azzurra, a TRT Sport, ha parlato nel frattempo Leonardo Bonucci che ha spostato il focus pure sul campionato di Serie A.

Bonucci dal ritiro della Nazionale: “Demiral? Ha fatto la scelta migliore andando all’Atalanta”

Il difensore Leonardo Bonucci, uno dei veterani di Roberto Mancini, ha parlato al media TRT Sport. Nell’occasione si è soffermato pure su un suo amico ma rivale nella partita di domani, Merih Demiral. “La scelta di andare all’Atalanta è stata la migliore per lui. Deve giocare per continuare a migliorarsi per cui ritengo abbia fatto bene”, ha detto il difensore della Juventus che proprio contro la squadra orobica del collega si sta disputando il quarto posto e l’accesso alla prossima Champions League.

Durante la permanenza del turco nella Juventus, i due hanno avuto modo di instaurare un buon rapporto, come sottolineato da Bonucci: “È sempre un piacere rivederlo perché è un ragazzo che porta positività ed energia quindi lo abbraccerò con piacere. Nei novanta minuti del campo però saremo avversari. Il legame al di fuori di esso però è solido ed è anche bello”, ha completato il laziale.

Da quando si è trasferito all’Atalanta nel corso dell’estate, Merih Demiral ha trovato grande continuità di impiego. Si tratta infatti di un elemento fondamentale per Gian Piero Gasperini che lo ha già utilizzato in 32 occasioni tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Europa League.