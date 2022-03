“Colpito da un infarto”: Mondiali a rischio, l’annuncio è pesante

Uno dei ‘protagonisti’ annunciati del Mondiale in Qatar potrebbe essere costretto a saltare la manifestazione a causa di un infarto

Al prossimo Mondiale non arriverà sicuramente l’Italia, che ha detto addio alle proprie aspirazioni giovedì scorso quando la formazione di Aleksandar Trajkovski ha gelato il Barbera nel recupero della sfida tra gli Azzurri di Mancini e la Macedonia del Nord, che domani si giocherà un biglietto per la competizione in Portogallo contro Cristiano Ronaldo. La Nazionale del ct di Jesi è uscita sconfitta dalla sfida più importante degli ultimi mesi. Il ko più recente era legato alla partita con la Spagna di Nations League. Al di là della defezione dell’Italia però si va verso un nuovo forfait di una presenza annunciata.

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Mondiale ma già esiste il rischio di perdere uno dei “protagonisti”. La notizia giunge dalla Romania. Il peggio sembra essere passato ma le possibilità che Ovidiu Hategan possa saltare la massima competizione planetaria di calcio sembrano piuttosto alte.

Infarto per l’arbitro Ovidiu Hategan: il fischietto rumeno rischia di saltare il Mondiale in Qatar

Nella giornata di domenica, l’arbitro internazionale Ovidiu Hategan è stato colpito da un infarto mentre si trovava a casa sua, ad Arad. La notizia è stata ripresa dal ‘Corriere dello Sport’. L’arbitro di 42 anni ha accusato un dolore dopo aver terminato il suo allenamento.

Ovidiu Hategan è stato poi portato in ospedale a Timisoara ed è stato operato immediatamente. L’arbitro, che ha poi avuto modo di contattare la sua famiglia, resterà sotto osservazione fino al termine di questa settimana.

Il direttore di gara rumeno fa parte della lista degli arbitri internazionali selezionati per il prossimo Mondiale in Qatar. Tuttavia la sua presenza a questo punto è in dubbio. Hategan, molto apprezzato in giro per l’Europa.

In questa stagione, Hategan ha diretto il match tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk del 24 novembre 2021. I nerazzurri si sono imposti nella circostanza per 2-0. Recentemente è stato anche l’arbitro di Olympique Lione e Porto del 17 marzo (1-1).