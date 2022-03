“Sta tornando”: Serie A, l’annuncio del presidente fa esultare i fantallenatori

I fantallenatori pronti a rituffarsi sulla Serie A dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali: il bomber sta per rientrare.

Dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali e la delusione legata alla mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi mondiali in programma in Qatar, i fantallenatori sono pronti a rituffarsi sul campionato. La 31esima giornata della Serie A prenderà il via sabato, alle ore 15, con la sfida che vedrà in campo lo Spezia di Thiago Motta ed il Venezia di Paolo Zanetti.

Il turno proporrà poi anche diversi big match tra cui Atalanta–Napoli e Juventus–Inter. Proprio da Bergamo, nella giornata odierna, sono arrivate notizie importanti in merito alle condizioni di Duvan Zapata: il colombiano, fermo dal 6 febbraio a causa dell’infortunio rimediato contro il Cagliari, sta bene e già nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi insieme al resto dei compagni.

Lo staff medico nerazzurro, a breve, lo sottoporrà ad ulteriori esami strumentali con la speranza di poter individuare presto la data del rientro in campo. I tempi, in ogni caso, si preannunciano stretti come spiegato dall’amministratore delegato Luca Percassi nel corso di un’intervista rilasciata all’Eco di Bergamo.

Serie A, vicino il ritorno di Zapata

“A fine mese Zapata sarà definitivamente a Zingonia, inizierà il suo reinserimento in gruppo. A Siviglia ha già lavorato sul campo e con la palla, farlo qui con i compagni sarà diverso e lì capiremo i tempi di recupero”. Calendario alla mano l’attaccante, oltre a quella di domenica, dovrebbe saltare l’impegno con il Lipsia (7 e 14 aprile) nonché la sfida con il Sassuolo (10) per poi rientrare con il Verona (18) o il Venezia (24).

Ulteriori aggiornamenti sono attesi a stretto giro di posta. Intanto Gasperini si prepara a riabbracciare Zapata, autore fin qui di 12 gol e 7 assist in 23 presenze complessive tra campionato e Champions League. Poi, a fine stagione, arriverà il momento di sedersi intorno ad un tavolo e capire se proseguire insieme oppure ascoltare le offerte in arrivo.