“Ha accettato”, colpo Inter: la notizia fa esultare i tifosi

Un occhio al presente e uno al futuro: l’Inter insegue lo Scudetto e pensa all’attaccante che in estate sarà prioritario sul mercato.

Non tutto è perduto. L’Inter di Simone Inzaghi è indubbiamente in crisi di risultati, e i 7 punti ottenuti nelle ultime 7 giornate di campionato hanno reso molto più complicata la corsa per lo Scudetto. In questo momento il Milan è davanti, e per cambiare l’inerzia del duello con i cugini i nerazzurri devono tornare a vincere subito.

Obiettivo tutt’altro che semplice e scontato. Alla ripresa del campionato l’Inter scenderà in campo a Torino, contro la Juventus, una sfida difficile in cui mancherà la Curva Nord e che potrebbe rilanciare le ambizioni nerazzurre oppure affossarle quasi definitivamente. Rendendo evidente la dura realtà, e cioè che le partenze di Hakimi e Lukaku la scorsa estate non sono state assorbite nel migliore dei modi.

Al posto di due dei giocatori più forti nella rosa dello Scudetto sono arrivati Dumfries e Dzeko, e proprio quest’ultimo non è riuscito a trascinare la Beneamata con continuità. Normale, vista l’età ormai avanzata dell’ex Roma che ha da poco compiuto 36 anni. Servono forze fresche, quindi l’obiettivo primario del mercato estivo sarà un centravanti: Gianluca Scamacca.

Inter, Scamacca accetta la corte nerazzurra

Secondo Tuttosport l’attaccante del Sassuolo, da cui potrebbe ripartire anche il futuro dell’Italia di Roberto Mancini, avrebbe detto si alla corte dell’Inter. Anche dopo aver constatato che i nerazzurri sono gli unici a essersi mossi concretamente per averlo. La Juventus del resto ha puntato su Vlahovic, mentre il Milan ha virato su Origi.

Resta l’Inter, allora, che potrebbe rappresentare per Scamacca la possibilità per il definitivo salto di qualità. La trattativa dovrebbe prescindere dal futuro di Lautaro Martinez, che partirà soltanto in caso di offerta choc e anzi andrà a formare proprio con il bomber del Sassuolo la coppia d’attacco del futuro nerazzurro.

Sfruttando la situazione propizia, sottolinea il quotidiano, l’Inter potrebbe tentare di inserire nella trattativa anche Davide Frattesi. Il centrocampista piace anche alla Juventus, ma i nerazzurri sono convinti di poterlo inserire in un unico affare insieme a Scamacca. E costruire anche sui due giovani italiani la squadra di domani.