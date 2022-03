Dopo l’uscita dalla Champions League, nel PSG la prossima stagione ci potrebbero essere diversi colpi di scena.

Dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League ad opera del Real Madrid, il PSG è stato pervaso da tantissime critiche. Tantoché nel match del Parco dei Principi contro il Bordeaux dello scorso 13 marzo, solo quattro giorni dopo la disfatta del Bernabeu, sono stati fischiati calciatore come Neymar e Messi.

La vittoria della massima competizione europea era l’obiettivo principale del PSG, soprattutto dopo la super campagna acquisti dell’estate scorsa che ha portato sotto l’ombra della Torre Eiffel: Donnarumma, Messi, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum. La squadra di Pochettino, infatti, sta dominando la Ligue 1, ma in casa parigina si parla già di una rivoluzione per la prossima stagione.

Proprio l’ex allenatore del Tottenham, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sembrerebbe sempre più lontano da una conferma. I cambiamenti radicali che ci saranno per la prossima stagione nel PSG non riguarderanno solo la guida tecnica, ma anche il parco giocatori. Proprio su un perno della rosa parigina c’è stato un importante annuncio.

Colpo di scena nel PSG, il padre di Angel Di Maria: “Vuole chiudere la carriera al Rosario Central”

Il padre di Angel Di Maria, infatti, ai microfoni di ‘Radio la Red’, ha svelato che suo figlio ritonerà un giorno al Rosario Central prima di ritirarsi dal calcio giocato. Il giocatore argentino lascerà il PSG a termine della stagione da parametro zero, visto che tra le parti non c’è nessuna trattativa per il rinnovo del contratto.

E’ un periodo di profondi cambiamenti per Di Maria, considerando che, come quanto riportato da ‘TYC Sports’, lascerà anche la nazionale dell’Argentina dopo il Mondiale. Anche un altro calciatore del PSG potrebbe dire addio alla Seleccion. Messi, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il match contro il Venezuela: “Futuro? Cambieranno molte cose dopo il Mondiale in Qatar”.