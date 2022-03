Italia, finalmente un’ottima notizia per Mancini: è ufficiale

Arriva finalmente una bella notizia per l’Italia, dopo la delusione contro la Macedonia del Nord e l’addio ai Mondiali di Qatar 2022

Si è parlato tanto dei giovani calciatori italiani dopo il fallimento della Nazionale maggiore ai playoff dei Mondiali. L’Italia Under 19 si è appena qualificata all’Europeo di categoria, che si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1 luglio. Gli azzurrini, se rientreranno tra le prime cinque, parteciperanno anche al Mondiale Under 20 del prossimo anno. Sette punti in tre partite in un girone che comprendeva anche Belgio e Germania, entrambe non qualificate.

Si qualificava infatti solo la prima del girone e nel match di oggi, contro il Belgio, è arrivata la vittoria per i ragazzi di Carmine Nunziata. Uno 0-2 maturato nei primi 45′ di gioco, con Miretti -apparso in gran forma- e il colpo di testa di Casadei poco prima dell’intervallo hanno consegnato i tre punti all’Italia. Nell’altra partita, addirittura una sconfitta per la Germania contro la Finlandia per 0-1.

Belgio-Italia 0-2: azzurrini all’Europeo Under 19

Un’ottima prova che nel primo tempo ha visto l’Italia avere le migliori occasioni per segnare. La coppia Ambrosino-Gnonto funziona, con Nasti pronto a subentrare nella ripresa al posto dell’attaccante napoletano. Molto bene anche Scalvini in difesa, non era semplice limitare le gesta di Oyen, centrocampista offensivo belga classe 2003, che ha il posto fisso nella prima squadra del Genk già da qualche anno.

Tre ottime prove per l’Italia, che adesso aspetta le avversarie all’Europeo Under 19. Le partecipanti saranno le sette vincitrici del girone più la Slovacchia, paese ospitante. La crescita dei talenti -relegati in Primavera, purtroppo- passa anche da questi confronti. E anche la qualificazione al Mondiale Under 20. Intanto, arriva un altro ottimo risultato per Nunziata.