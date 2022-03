Milan, colpo a sorpresa: Maldini pensa al giustiziere di Donnarumma

Il Milan di Maldini pensa al futuro e prepara un colpo a sorpresa per la trequarti: chi è il giocatore belga, giustiziere di Donnarumma

Il Milan sta già pensando a come muoversi al meglio con il mercato estivo che si avvicina sempre di più. L’idea è quella di trovare un profilo ideale anche per la trequarti e il giocatore di nazionalità belga può fare a caso di Maldini e Pioli. Si agirebbe, così, anche nel segno della politica voluta da Elliott.

Il nome aggiunto alla lista di Paolo Maldini è quello di Charles De Ketelaere, trequartista nato in Belgio e protagonista del Bruges. Il suo essere giovanissimo, quindi, in prospettiva utile anche in chiave futura, aiuta a sostenere il progetto portato avanti con successo da Elliott. Progetto che punta su profili si giovani, ma sicuramente di qualità.

È per questo motivo che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il profilo di De Ketelaere sarebbe entrato nel mirino del Milan per la prossima stagione. Inoltre, il giovanissimo giocatore l’Italia lo ricorderà bene. Dal momento che fu proprio lui, in Nations League, a ‘giustiziare’ Gianluigi Donnarumma. Segnando nella sua porta, all’Allianz Stadium, il 10 ottobre dello scorso anno, con un tocco che passò sotto le gambe del portiere azzurro.

Calciomercato Milan, De Ketelaere entra nel mirino di Maldini: possibile idea per la trequarti

Il Milan vuole cercare rinforzi adeguati in vista della prossima stagione. La concentrazione resta su quanto nel presente si sta svolgendo, ma l’occhio rivolto al futuro non è venuto e non viene mai meno. Per proseguire sulla linea ‘green’, di talenti giovani e funzionali per le proprie qualità tecniche, il club rossonero starebbe pensando appunto a Charles De Ketelaere come giocatore da acquistare per la trequarti.

Il trequartista, attualmente tesserato con il Bruges, è in scadenza nel 2024 ma, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe dire addio già in estate. Ad una cifra che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. De Ketelaere, che ha segnato all’Italia con il Belgio in Nations League, nella porta difesa da Donnarumma, può essere impiegato in caso di emergenza anche come centravanti. Fattore che innalza ulteriormente il suo valore. Basti pensare che già solo in questa stagione, tra le varie competizioni con il suo club, ha segnato ben 17 gol e servito 9 assist in 41 match totali.