Juventus, la notizia fra tremare gli avversari. E Allegri gongola…

La Juventus si prepara alla ripresa, ma intanto arriva la notizia che fa tremare gli avversari dei bianconeri. E Allegri, dalla sua, non può che gongolare.

Ancora qualche giorno, poi la Serie A tornerà a prendere vita. Stavolta, in un’unica volata che ci accompagnerà fino alla proclamazione del vincitore. Non sarà semplice, ma la lotta Scudetto quest’anno si preannuncia avvincente e difficile da pronosticare, sino all’ultima giornata.

Snodo fondamentale sarà anche il big match della prossima giornata, quando Juventus e Inter si daranno appuntamento domenica sera all’Allianz Stadium. Un match che si preannuncia combattuto ed equilibrato, dove i bianconeri sono consapevoli che, con una vittoria, si candiderebbero ufficialmente alla volata Scudetto.

Per farlo, Allegri ha pronto l’asso nella manica. Ovvero, quello solito: dopo i fastidi muscolari delle scorse giornate, Dusan Vlahovic (e non solo) scalpitano per la gara contro i nerazzurri.

Juventus, Allegri ritrova Vlahovic e gongola: Inter avvisata

Come riportato dai colleghi di ‘Sky Sport’, la Juventus è pronta a riabbracciare l’ex bomber della Fiorentina. Dopo aver smaltito i problemini muscolari che lo avevano tenuto fuori con la propria nazionale, il serbo ha svolto l’intero allenamento in gruppo e non ha mostrato segnali di cedimento.

Non solo Vlahovic, però, si candida fortemente per una maglia da titolare contro l’Inter. Nella seduta odierna, Allegri ha ritrovato anche il ‘cafetero’ Juan Cuadrado. L’ex Chelsea è rientrato in anticipo dagli impegni con la sua Colombia e sarà disponibile al 100% per la gara di domenica sera.

Da monitorare, invece, le condizioni di Alex Sandro e Zakaria. I due lungo degenti hanno lavorato in gruppo, ma solamente in maniera parziale. Una notizia che fa sorridere a metà il tecnico bianconero, che avverte l’Inter e se la sghignazza in vista del weekend: la sua Juventus continua a recuperare pezzi (da novanta).