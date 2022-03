Milan-Bologna, doccia gelata per l’allenatore: salta il match

L’infortunio è più grave del previsto e il giocatore sarà costretto a saltare Milan-Bologna e non solo: ecco l’esito degli esami

Nel prossimo weekend tornerà la Serie A e tornerà anche la lotta scudetto. Sarà un turno -almeno sulla carta- favorevole al Milan, che affronterà il Bologna. Poi Juventus-Inter e Atalanta-Napoli, partite che potrebbero dare una grossa mano ai rossoneri. Al momento tutti sono concentrati sulla sosta per le Nazionali, che decreterà altre partecipanti ai Mondiali di Qatar 2022. Come tutti sanno, mancherà l’Italia.

E allora quelli che sono rimasti nei rispettivi centri sportivi stanno preparando le prossime sfide. Il Bologna è stato scosso dalla notizia di Mihajlovic che dovrà tornare a curarsi per quell’infame malattia che lo ha colpito qualche anno fa. La squadra rossoblù giocherà lunedì prossimo a San Siro contro il Milan. E dovrà fare a meno di uno dei propri ‘senatori’ per infortunio.

Milan-Bologna, infortunio per De Silvestri

Il Bologna, sul proprio sito ufficiale, ha diramato il report dell’allenamento di oggi. Mihajlovic ha recuperato Mbaye e Dominguez ha lavorato in gruppo per solo una parte della sessione. Sono arrivati i risultati degli esami in seguito all’infortunio di Lorenzo De Silvestri: dovrà star fuori intorno alle 3-4 settimane. Una grossa perdita per la partita con il Milan e per le prossime.

De Silvestri ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Un infortunio molto antipatico, riscontrato dopo il risentimento muscolare di qualche giorno fa. Il terzino italiano ha disputato venticinque partite quest’anno in Serie A, segnando tre gol e siglando anche un assist. Mihajlovic dovrà trovare una soluzione visto che la fascia sinistra del Milan è il vero punto di forza di Pioli.