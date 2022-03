“Se lo fanno saranno cacciati”: l’assurdo retroscena su Messi e compagni

Prima di Ecuador-Argentina esce fuori un retroscena assurdo legato all’ultima partita di qualificazione ai Mondiali

Nella notte si disputeranno le ultime partite del girone di qualificazione sudamericano per i Mondiali di Qatar 2022. Le quattro qualificate dirette sono Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay. Manca però l’ultimo slot, che porterà la quinta del girone a giocare lo spareggio interzona. Alcune partite varranno tantissimo, altre solo per le statistiche. E’ il caso di quella tra Ecuador e Argentina.

La Nazionale ecuadoregna tornerà a disputare il Mondiale dopo aver saltato quello di Russia 2018. Nella notte ci sarà la sfida a Guayaquil contro l’Argentina: si è parlato molto del possibile ritiro di Messi dall’Albiceleste dopo il Mondiale, anche dopo l’annuncio di Angel Di Maria. Ma c’è una particolarità della vigilia del match che ha alimentato le voci. E non è legata al campo.

Ecuador-Argentina, niente foto con Messi

Secondo quanto riferito da TyC Sports, i dipendenti dell’hotel dove alloggia l’Argentina non potranno chiedere la foto a Lionel Messi e i suoi compagni di squadra. L’entusiasmo in tutto in tutto l’Ecuador è tangibile e la partita di questa notte -in programma alle 01:30 italiane- sarà l’occasione per fare festa e prepararsi al prossimo Mondiale. L’hotel che ospita l’Albiceleste ha però preso misure molto rigide: se i dipendenti dovessero chiedere una foto ai calciatori, scatterebbe il licenziamento.

Per motivi di sicurezza, invece, la polizia avrebbe chiuso la circolazione lungo la strada che porta all’albergo. Insomma, il Sudamerica è un mondo a parte nella vita e nel calcio: forse mai si era presa una decisione del genere nell’albergo che ospita la squadra avversaria.