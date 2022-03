Non solo Insigne: un altro italiano sbarcherà in MLS, l’annuncio

Dopo il passaggio di Lorenzo Insigne in MLS, effettivo a partire dal prossimo luglio, un altro italiano potrebbe dire addio alla Serie A

Lorenzo Insigne, a partire dal primo luglio 2022, sarà a tutti gli effetti un calciatore del Toronto. Anche altri nomi sono stati accostati successivamente al calcio americano. Ora, però, è anche arrivato un annuncio che ha aperto a diverse possibilità.

L’agente, Andrea D’Amico, è stato anche colui che ha agito da intermediario nel passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. Il giocatore e il Napoli si diranno addio il 30 giugno 2022. Poi ci sarò lo sbarco in MLS.

Il calcio americano, tuttavia, ha in più occasioni mostrato interesse anche per altri giocatori della Serie A. Andrea Belotti e Domenico Criscito sono due profili che piacciono molto. A questo proposito, intervistato a ‘CMIT TV’, ha rivelato alcune indiscrezioni lo stesso D’Amico.

Serie A, D’Amico parla di calciomercato e di America: “Dopo Insigne, un altro italiano può partire”

Andrea D’Amico, noto procuratore, è intervenuto ai microfoni di ‘CMIT TV’ e ha parlato di alcuni tra i suoi assistiti più giovani e promettenti: “Fagioli e Okoli stanno crescendo molto bene. Sono entrambi del 2001 e sono sicuro che faranno bene anche in futuro”. D’Amico, però, ha poi voluto dire la sua su quanto avvenuto con l’Italia esclusa dai Mondiali e sulla posizione di Lorenzo Insigne, sempre più vicino al trasferimento in MLS al Toronto. Operazione di calciomercato in cui lui stesso ha fatto da intermediario.

A tal proposito ha affermato: “Io credo che il danno economico e sportivo sia stato enorme per la Nazionale. Un disastro la seconda mancata qualificazione. Su Insigne posso dire che ha trent’anni e molto, sulle prossime convocazioni, dipenderà dal nuovo progetto del CT”. Infine, D’Amico che è anche procuratore di Domenico Criscito (già molto vicino anche lui allo sbarco in MLS all’inizio di marzo) ha dichiarato: “Non ho mai avuto contatti con Andrea Belotti. Però posso dire che ci sarà con ogni probabilità un altro italiano in America. Il calciomercato è aperto fino all’8 maggio“.