Calciomercato Roma, prima la beffa e poi il colpo: Mourinho vuole il suo giustiziere

La Roma pensa a come rinforzare il proprio reparto offensivo e spunta un nome che ha catturato l’attenzione in una precisa circostanza.

José Mourinho guiderà la Roma anche in occasione della prossima stagione. Anzi, si direbbe che la società ha intenzione di averlo come riferimento per il futuro, nonostante la prima stagione in panchina non sia stata eccessivamente esaltante. Si vede che c’è un progetto e che sta venendo su. Indubbiamente ci sarà bisogno di scelte condivise e oculate affinché la squadra somigli il più possibile alle idee del suo allenatore.

Uno dei reparti che andrà messo a punto e quasi del tutto rinnovato sarà quello offensivo. In casa Roma potrebbero esserci degli addii nonché la necessità di avere una squadra che in avanti sia più pericolosa e con diversi elementi da intercambiare.

Tra i profili che la Roma sta studiando, due sono in questo momento più attenzionati e anche… discussi.

Roma, Solbakken e Lacazette i nomi per l’attacco: la situazione

Come riferisce ‘La Repubblica’, il profilo più chiacchierato è quello dell’esterno mancino, Ola Solbakken. Si tratta del promettente norvegese classe 1998 che, per attirare su di sé gli occhi della Roma, praticamente ha dovuto mettere in difficoltà i giallorossi. Solbakken, infatti, è un tesserato del Bodo/Glimt e nuovamente sfiderà la Roma ai quarti di finale di Conference League. I dubbi non mancano poiché proviene da un campionato meno competitivo, ma il contratto in scadenza nel dicembre del 2022 è un campanello interessate a cui prestare orecchio.

Alla Roma di Mourinho piace anche Alexandre Lacazette, ma si tratta di tutt’altro profilo. L’attaccante terminerà il suo attuale vincolo con l’Arsenal a giugno e nelle scorse settimane si è vociferato in merito ad un contatto già avvenuto tra i giallorossi e il suo entourage. Al momento non si va oltre le indiscrezioni.