Mondiali, la Nazionale eliminata non ci sta: ufficiale, denuncia a sorpresa

Una delle escluse dal Mondiale ha presentato denuncia per quanto accaduto nella gara di ritorno dei playoff di spareggio disputata ieri

Lo spareggio qualificazione per i Mondiali ha visto il successo del Senegal sull’Egitto. Pass ottenuto ai rigori, dopo l’1-0 dei tempi regolamentari con un’autorete di Hamdy Fathy dopo quattro minuti. I ‘Leoni della Teranga’ hanno poi completato la rimonta dopo la sconfitta per 1-0 del match d’andata. Anche in quel caso la marcatura era arrivata immediatamente. Pure in quella circostanza al 4’ era stato un autogol di Saliou Ciss a risolvere la partita.

Ieri, dal dischetto, il Senegal ha poi spazzato via le velleità dell’Egitto imponendosi per 3-1. Tra gli errori dagli undici metri pure quello di Mohamed Salah. Un epilogo molto simile a quello della Coppa d’Africa quando, dopo lo 0-0 dei tempi supplementari, i ‘Leoni della Teranga’ hanno superato i rivali per 4-2. Questa volta però sembra non essere ancora stata scritta l’ultima parola.

Qualificazioni Mondiali, denuncia dell’Egitto per il trattamento ricevuto in Senegal

Egitto ancora inviperito per quanto accaduto in Senegal prima e durante il match determinante per la qualificazione al prossimo Mondiale. La Federazione calcistica egiziana ha presentato denuncia contro quella senegalese all’osservatore della partita e responsabile della sicurezza, alla Confederazione del calcio africano (Caf) e alla Fifa prima dell’inizio del match.

Ciò che ha fatto storcere il naso alla delegazione egiziana è stato il trattamento ricevuto, con attacco e striscioni razzisti. Nella nota apparsa sui social, la federazione egiziana ha lamentato quanto accaduto e certificato tutto con una serie di foto pubblicate. “L’Egitto è stato anche oggetto di razzismo, striscioni offensivi per i giocatori e per il team manager sono apparsi sugli spalti dello stadio, in particolar modo per Mohamed Salah. Tutto è stato documentato da foto e video che sono stati allegati alla denuncia. I tifosi hanno anche terrorizzato i giocatori lanciando bottiglie e pietre durante il riscaldamento e anche sull’autobus, causando la rottura del vetro e altre lesioni”.