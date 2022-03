Mani nei capelli per De Laurentiis: Napoli, brutta notizia per i tifosi

Nella serata di ieri è arrivata una brutta notizia sia per i tifosi del Napoli che per De Laurentiis e Spalletti.

Dopo la sosta per le nazionali, che ha visto la debacle dell’Italia di Roberto Mancini contro la Macedonia del Nord, sabato ritornerà il campionato con un turno che potrebbe risultare decisivo per la lotta Scudetto. Il Milan, infatti, sfiderà in casa il Bologna, mentre Napoli ed Inter giocheranno in trasferta contro Atalanta e Juventus.

La squadra di Stefano Pioli ha sicuramente l’occasione di poter aumentare il proprio vantaggio sulle dirette inseguitrici, che è adesso è di tre punti sui partenopei e di sei sulla ‘Beneamata’ che, però, ha ancora una gara in meno. La trasferta di Bergamo per il Napoli è sempre stata ostica, ma i partenopei dovranno cercare di vincere per sperare ancora nella vittoria del campionato.

Spalletti deve sciogliere alcuni nodi per il match contro l’Atalanta, visto che dovrà fare a meno dell’infortunato Di Lorenzo e dei squalificati Osimhen e Rrahmani. Ma la situazione dei giocatori indisponibili in casa Napoli per domenica potrebbe peggiorare ulteriormente nelle prossime ore.

Napoli, la notizia che preoccupa De Laurentiis e Spalletti: infortunio per Zielinski

Come quanto scritto dal portale ‘Fantacalcio.it’, infatti, anche Zielinski potrebbe saltare la partita contro l‘Atalanta. Il centrocampista nel match di ieri sera contro la Svezia, che ha consentito alla Polonia di qualificarsi al prossimo Mondiale, è stato costretto ad uscire all’89′ per un presunto problema muscolare.

Zielinski, che ha anche segnato il secondo gol della Polonia nel 2-0 definitivo contro la Svezia, è uscito dal campo, toccandosi la coscia sinistra. Nelle prossime ore il giocatore del Napoli effettuerà gli accertamenti del caso per capire l’entità dell’infortunio. Spalletti e De Laurentiis sperano che non sia nulla di grave per il polacco, visto l’importanza del match di domenica contro l’Atalanta.