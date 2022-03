Napoli, che mazzata per Osimhen: per gli azzurri è l’ennesimo caso

Nonostante la sosta per le Nazionali arriva una brutta notizia per il Napoli. Il protagonista è la stella del club, il nigeriano Osimhen.

Il Napoli di Luciano Spalletti è in piena lotta per il titolo e, nelle ultime gare, ha risposto punto a punto ad Inter e Milan. A trascinare gli azzurri c’ha pensato l’attaccante Victor Osimhen, scatenato nel corso delle ultime gare di campionato.

Impegnato con la Nazionale nigeriana l’attaccante ha vissuto una giornata amara nella sua Nigeria. La Nazionale infatti è stata eliminata nello spareggio per i Mondiali contro il Ghana e la Nigeria non andrà ai Mondiali.

La sfida tra le due nazionali si è conclusa sull’1 a 1 ed il Ghana si è qualificato per i Mondiali grazie al gol realizzato in trasferta. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio con la stella Thomas Partey e la Nigeria ha pareggiato su rigore, pochi minuti dopo, grazie all’ex Udinese Troost Ekong. Osimhen è andato a segno alla mezzora, ma il gol è stato annullato dopo il controllo VAR. Amara delusione per il giovane attaccante mondiale che dovrà quindi rinunciare a quello che sarebbe stato il suo primo Mondiale.

Napoli, Osimhen ‘raggiunge’ Di Lorenzo ed Insigne

Osimhen si aggiunge alla lista dei giocatori del Napoli che non parteciperanno ai Mondiali. In primo luogo, purtroppo per noi, ci sono Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne: i tre azzurri erano papabili convocati dall’Italia di Roberto Mancini ma gli azzurri sono stati eliminati.

Si attendono novità anche per il polacco Piotr Zielinski, che, in questi minuti, sta disputando con la sua Polonia lo spareggio Playoff contro la Svezia. Passa invece il Senegal di Kalidou Koulibaly che batte ai calci di rigore l’Egitto di Salah. Il difensore azzurro ha sbagliato il suo calcio di rigore, ma l’errore non è stato decisivo.