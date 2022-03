Juve, Allegri sbugiardato dopo lo sfogo: un tweet lo inchioda

Allegri, nel corso dell’intervista a GQ, si è sfogato su un determinato aspetto, ma c’è un tweet che ha ‘sbugiardato’ il tecnico della Juve.

Dopo la settimana dedicata alle nazionali, dove c’è stato il tracollo dell’Italia di Mancini contro la Macedonia del Nord, sabato il campionato ritornerà con un turno che potrebbe risultare decisivo per la lotta Scudetto. Il Milan, infatti, sfiderà il Bologna in casa, mentre Napoli ed Inter hanno dinanzi a loro le due difficilissime trasferte contro l’Atalanta di Gasperini e la Juventus.

Proprio la squadra piemontese ha l’occasione di salire al terzo posto in classica, se dovesse battere i nerazzurri nello scontro diretto di domenica. I bianconeri, difatti, hanno un punto in meno rispetto all‘Inter, che, però, ha una gara in meno. Allegri, dopo un inizio disastroso, è riuscito a far inanellare un’importantissima serie di risultati, visto che la Juventus non perde dallo scorso novembre contro l’Atalanta.

Proprio Allegri ha rilasciato un’intervista al magazine ‘GQ’: “Avevo già firmato con il Real Madrid, ma poi non avuto nessun dubbio quando ha chiamato la Juventus. Credo che in questa squadra si stia ricostruendo un senso d’appartenenza. Chi mi ha colpito? Danilo, è un campione ed un ragazzo molto intelligente”.

Juve, il dato che ha ‘sbugiardato’ Allegri: il City è ultimo in Premier per lanchi lunghi effettuati

Il tecnico toscano si è poi ‘sfogato’ sulla continua disputa tra i giochisti e tra chi vuole solo vincere: “Guardiola, il quale è un tecnico straordinario, che cosa ha fatto? Tutti vogliono iniziare un’azione dal basso e lui ha comprato un portiere che lancia la palla ad ottanta metri. La gente si fa abbindolare spesso da determinati aspetti che non esistono: alla fine bisogna vincere la partita”. Ma proprio su questo tema è stato pubblicato un tweet che ‘sbugiarda’ Allegri.

Il portale ‘Kickest’ ha twittato un dato statistico, riportato da ‘Opta’, che dimostra che il Manchester City di Guardiola è ultimo nella speciale classifica dei lanci lunghi effettuati dalle squadre di Premier League. Solo il 25,10%, infatti, dei passaggi effettuati da Ederson hanno superato i 30 metri di lunghezza.