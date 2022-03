Da Firenze arriva una pesante frecciatina per Dusan Vlahovic. Sono ancora in molti a non aver digerito il suo passaggio alla Juventus.

Il trasferimento di Dusan Vlahovic è stato uno dei principali colpi di mercato di questo gennaio. Il passaggio dell’attaccante serbo dalla Fiorentina alla Juventus è però al contempo stato uno dei più controversi, con diversi a Firenze che continuano a criticare i modi con i quali Vlahovic ha detto addio alla Viola.

Tra questi anche i suoi compagni di squadra come Igor che, a domanda sul suo rinnovo, si è lasciato andare ad una piccola frecciatina. Come riporta il sito LabaroViola.com, interpellato circa il suo contratto in scadenza nel 2024, il difensore brasiliano ha usato un precedente episodio di Vlahovic come termine di paragone.

“Io non sono il tipo che dice di firmare il rinnovo e poi se ne va.” la frecciatina di Igor. “Io sono grato a questi colori. Sono grato di essere a Firenze. Qui sono molto felice, sento che c’è una famiglia. Se mi proporranno il rinnovo ne parleremo sicuramente con la massima sincerità“.

Vlahovic, l’episodio citato da Igor

Pur senza citarlo esplicitamente Igor con quel “non sono il tipo che dice di firmare e poi se ne va.” ha lanciato una chiara frecciatina a Dusan Vlahovic e al suo comportamento nei confronti della Fiorentina. L’attaccante infatti prima di andare alla Juventus era stato protagonista di un tira a molla sul rinnovo.

Da un lato aperture nei confronti della Fiorentina, dall’altro spinte per cambiare club. Ciò che molti tifosi viola non gli perdonano, e che viene appunto citato da Igor, è in particolare un episodio di questa estate nel ritiro della Viola. A domanda dei tifosi Vlahovic esclamò: “Rinnovo? Se me lo offrono firmo.” Le cose poi, come sappiamo, sono andate in maniera totalmente opposta. E a Firenze a quanto pare non se lo sono dimenticati.