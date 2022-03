Juventus, il top club ti soffia il desiderio dell’estate: incontro con i dirigenti

E’ un periodo di profondi cambiamenti nella Juventus, che deve stare attenta ad top club che potrebbe soffiargli un desiderio di mercato.

Il campionato, dopo la sosta per le nazionali, ritornerà questo weekend con un turno che sicuramente, almeno sulla carta, nella lotta Scudetto è favorevole al Milan di Pioli. I rossoneri, infatti, sfideranno lunedì in casa il Bologna, mentre Napoli ed Inter giocheranno in trasferta contro, rispettivamente, Atalanta e Juventus.

Proprio i bianconeri, se dovessero battere la ‘Beneamata’ domenica sera, potrebbero prendersi la terza posizione in classifica. La Juventus arriva sicuramente meglio al derby d’Italia rispetto all‘Inter. La ‘Vecchia Signora’, difatti, non perde in campionato dallo scorso novembre contro l’Atalanta, mentre i nerazzurri hanno totalizzato solo sette punti nelle ultime sette giornate di campionato.

In casa juventina non si è attenti solo alle ‘questioni di campo’, ma anche a quelle che riguardano il calciomercato. Nel team piemontese è un periodo di profondi cambiamenti: dall’addio certo di Dybala a quello probabilissimo di Chiellini. Ci sono delle importanti novità di mercato proprio sul presunto sostituto del difensore.

Il Barcellona è pronto a soffiare il desiderio della Juventus: incontro con agente di Rudiger

Come quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, infatti, l’agente di Rudiger, il suo fratellasto Sahir Senesie, avrebbe avuto ieri sera un meeting con alcuni dirigenti del Barcellona, ovvero Mateu Alemany e Jordi Cruijff, rispettivamente direttore sportivo e segretario tecnico della società catalanta. La riunione sarebbe durata tre ore, dove si è parlato della possibilità di un trasferimento a parametro zero la prossima estate.

Rudiger, difatti, non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Chelsea. Sull’ex giocatore della Roma si era fiondata la Juventus, ma è ovvio che l’interesse del Barcellona, che ha già preso a zero dalla Serie A per la prossima stagione Kessie, ha rovinato i piani bianconeri di portare il tedesco sotto l’ombra della Mole.