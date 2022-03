“Punto agli Europei”: Italia, Mancini può contare su un nuovo attaccante

L’attaccante italiano guarda al futuro e pensa al prossimo obiettivo della sua carriera: andare agli Europei con l’Italia

Il giocatore italiano, attaccante che ha avuto modo, in diverse occasioni, di mettersi in mostra in questa stagione di Serie A, ha parlato del suo futuro. L’obiettivo principale è conquistare la maglia della Nazionale Italiana. E con essa arrivare poi al prossimo Europeo.

Andrea Pinamonti, attuale attaccante dell’Empoli (dove è arrivato in prestito dall’Inter) ha parlato ai microfoni di ‘DAZN Talks’. Il giocatore ha rilasciato alcune curiosità sui momenti vissuti proprio tra le file dell’Inter dove, in particolar modo, ha potuto contare sull’appoggio di Romelu Lukaku. Definito come: “il classico gigante buono, grande e grosso ma tra le persone più buone che abbia mai conosciuto”.

Il classe 1999 ha poi parlato di quelli che sono i suoi personali obiettivi per il futuro. Soffermandosi su uno in particolare: quello di vestire la maglia dell’Italia, puntando a partecipare al prossimo Europeo. E, in seguito, al prossimo Mondiale. Ecco quindi quali sono state le sue parole.

Italia, Pinamonti pensa al futuro e rivela: “Punto agli Europei, poi al prossimo Mondiale”

Andrea Pinamonti, in occasione del programma ‘DAZN Talks’, ha dichiarato: “Vestire la maglia della Nazionale potrebbe essere un obiettivo per il futuro”. Ha poi però voluto precisare: “Anzi, in realtà è già uno dei tanti che ho. Vorrei giocare in Nazionale, così come vorrei giocare competizioni importanti. So che devo lavorare, ma resta un obiettivo. Ho giocato tante partite con le giovanili e mi sono reso conto che è diverso dal club”.

“Perché in Nazionale – ha poi proseguito Pinamonti – conosci ragazzi con altre esperienze con cui devi puntare a creare gruppo subito. Ho già vissuto gli Europei con l’U19 e i Mondiali U20. Queste sono state le esperienze più belle della mia vita. La Nazionale fa sempre un effetto particolare. Ora punto agli Europei. E poi punterò al prossimo Mondiale“.