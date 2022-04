“Me li tengo stretti”: calciomercato Inter, l’annuncio gela Marotta

L’Inter continua a pensare al futuro e lavora al calciomercato. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni potrebbero frenare le trattative.

Domenica sera l’Inter di Simone Inzaghi affronterà la Juventus in un derby d’Italia tra i più decisivi degli ultimi anni. Il club nerazzurro è chiamato alla vittoria per mantenere il ritmo di Milan e Napoli e non perdere cosi il treno scudetto.

Nonostante ciò la società continua a pensare al futuro e la dirigenza valuta alcuni nomi per rinforzare la rosa. Due dei giocatori più gettonati come papabili rinforzi di calciomercato sono i giocatori del Sassuolo Davide Frattesi e Gianluca Scamacca.

Attraverso i microfoni di Fanpage il tecnico del club neroverde Alessio Dionisi ha parlato del futuro dei due chiarendo la propria posizione: “Senza dubbio hanno qualità e stanno facendo molto bene, io sono il tecnico del Sassuolo e me li tengo stretti, d’altronde come tutti gli altri”.

Inter, Dionisi ‘avvisa’ i nerazzurri e le big

‘Carota e bastone’ da parte del tecnico nei confronti di due dei più grandi giovani talenti del nostro calcio. Sia Frattesi che Scamacca sono da mesi accostati all’Inter ed a diverse big italiane ma Dionisi ha parlato in maniera sorprendente sui due atleti:

“Stanno facendo bene, ma io credo che serva di più. Hanno grande entusiasmo, ma non hanno esperienza“. Il Sassuolo è un club ‘ammazzagrandi’ ed in questa stagione ha ottenuto prestigiose vittorie tra le quali quelle contro Inter e Milan. A riguardo Dionisi è stato chiaro: “Agli occhi esterni queste tre vittorie (anche quella con la Juve) valgono di più, ma per me queste gare valgono tre punti come le altre”.