Inter, è il momento della verità: la sentenza preoccupa Inzaghi

Giornata importante per l’Inter di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra sarà impegnata nel derby d’Italia contro la Juventus.

La trentunesima giornata di Serie A potrebbe avere un ruolo decisivo nell’ottica di questo campionato. Il Napoli sarà impegnato a Bergamo contro l’Atalanta mentre domenica sera Juventus ed Inter si affronteranno in un importante derby d’Italia.

Il club nerazzurro vive un momento molto difficile. La squadra di Simone Inzaghi è apparsa stanca sia fisicamente che mentalmente e, dopo il derby, ha inanellato una serie di risultati negativi. Attualmente la squadra campione d’Italia è terza in classifica con una gara in meno rispetto a Milan e Napoli.

Nella difficile trasferta di Torino Inzaghi ha una grossa opportunità ed il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha fatto il punto sulla situazione: “Non so come finisce Juve-Inter, ma se i nerazzurri vincono diventano i favoriti per lo scudetto. In caso di sconfitta sarebbe invece deludente”.

Inter, De Grandis spiega quando è nato il momento difficile per Inzaghi

Il giornalista ha lodato le lodi della squadra nerazzurra, a suo parere la più attrezzata per lo scudetto, ma ha provato a spiegare anche i motivi del momento difficile. De Grandis ha trovato nel derby di Milano di campionato il motivo del momento difficile nerazzurro:

“Dopo i gol nel derby di Olivier Giroud la squadra nerazzurra si è letteralmente ‘squagliata’”.Secondo De Grandis la squadra di Inzaghi ha accusato un forte contraccolpo psicologico dopo il derby e le reti del centravanti francese avrebbero messo a rischio lo scudetto. L’Inter è chiamata ora a reagire ed i tre punti sono l’unico risultato davvero utile al club nerazzurro.