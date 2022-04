Inter, doccia gelata per i tifosi: l’annuncio distrugge il grande sogno

Mentre continua a inseguire lo Scudetto l’Inter sembra doversi rassegnare: il grande colpo programmato in estate sembra essere sfumato.

Mentre si prepara a una sfida con la Juventus che vale moltissimo e che potrebbe determinare il sogno Scudetto e persino il futuro del progetto legato a Simone Inzaghi, l’Inter deve necessariamente guardare anche al futuro e a un calciomercato che sarà tutt’altro che semplice.

Passato, presente e futuro si intrecciano in questo momento per i nerazzurri. Che devono assolutamente passare allo Stadium di Torino per poter continuare a inseguire uno Scudetto che forse in troppi avevano dato per scontato. Dopo aver fornito ottime prestazioni nella prima parte della stagione, infatti, l’Inter è crollata e si è vista superare dal Milan.

Per qualcuno si è trattato di una sorpresa, mentre per altri era stato un errore minimizzare le importanti cessioni registrate la scorsa estate. Il piano di “spending review” nerazzurro aveva infatti portato all’addio di Antonio Conte e al sacrificio di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, due trascinatori nella corsa allo Scudetto 2020/2021.

La cessione del bomber belga, in particolare, era stata a dir poco controversa. Diventato subito un idolo della Milano nerazzurra, Lukaku è stato ceduto a peso d’oro al Chelsea campione d’Europa, che nonostante la Champions appena vinta cercava un centravanti di peso. Una grande occasione per tutti, in particolare per l’attaccante che già aveva vestito la maglia dei Blues e che intendeva tornare a Londra da protagonista.

Qualcosa però non ha funzionato, e alcune sue dichiarazioni nostalgiche hanno portato molti a pensare che la prossima estate, in qualche modo, Lukaku avrebbe compiuto il percorso inverso tornando a Milano. Un sogno per i tifosi nerazzurri, che però oggi hanno subito un brusco risveglio dopo le parole di Thomas Tuchel.

Inter, Lukaku si allontana: il Chelsea non lo cede

Il tecnico del Chelsea ha infatti affermato in conferenza stampa di credere molto nel suo bomber, che in realtà finora non ha mai davvero convinto, e di considerarlo un punto fermo del presente e del futuro. In pratica incedibile.

“Romelu è molto importante per noi e fa parte dei nostri piani, lo sento molto motivato, si allena bene e ha giocato buone partite. In questo momento non possiamo cedere né acquistare nessuno – ha detto Tuchel riferendosi alla sospensione del club di Abramovich in seguito all’invasione della Russia in Ucraina – e non c’è spazio per malumori e delusioni. Anzi, ci sarà bisogno di tutti, Lukaku compreso. È un vincente e rimarrà tale.”

Parole che lasciano poco spazio di manovra a Beppe Marotta e agli uomini di mercato dell’Inter. I quali, mentre continuano a trattare per portare in nerazzurro Bremer dal Torino, dovranno probabilmente rivolgere le proprie attenzioni su altri attaccanti. Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, per quanto suggestivo, sembra destinato a restare un sogno.