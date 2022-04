Inter, Marotta spiazza Cairo: mossa a sorpresa e affare chiuso

La mossa a sorpresa di Marotta per chiudere la trattativa con Urbano Cairo: l’Inter sarebbe pronta ad affondare

L’Inter è alla ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione. L’obiettivo è mantenere alto il livello, ma sempre diminuendo i costi, proprio com’è accaduto la scorsa stagione. Nonostante la flessione delle ultime giornate, dovuto forse più alla condizione mentale che fisica, la stagione dei nerazzurri è da considerare positiva. Sono arrivati gli ottavi di finale di Champions dopo anni, e in più si è in lotta per lo scudetto.

E considerando quali erano state le premesse di inizio stagione, con gli addii di Conte, Lukaku, Eriksen e Hakimi, le cose sono andate bene. Soprattutto per il pessimismo iniziale, appunto. Domenica c’è uno scontro diretto contro la Juventus che dirà tanto sulle ultime giornate di campionato. Intanto, Marotta e Ausilio sono già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato per arrivare a Gleison Bremer.

Inter, la carta per arrivare a Bremer

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Inter per arrivare a Bremer potrebbe proporre il cartellino di Federico Dimarco. Il Torino ha fissato il prezzo per il difensore brasiliano su una base di 25 milioni di euro. Un prezzo al momento ritenuto eccessivo da Marotta e Ausilio, che proporrebbero Dimarco come contropartita. Juric lo ha già avuto al Verona la scorsa stagione, dove ha brillato. E il club granata è da tempo interessato al difensore.

Dimarco avrebbe detto di no al Torino poiché non convinto della destinazione. Ma l’Inter avrebbe intenzione di provare a imbastire questa complicata trattativa. E chissà che il difensore nerazzurro non si sia convinto dopo il buon campionato di Juric e i margini di crescita del Torino. Una cosa sembra certa: Bremer è la prima scelta dell’Inter per la difesa.