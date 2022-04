Occhio Milan, Ibrahimovic si ritira? Arriva l’annuncio in diretta

Mentre il Milan è pronto alla volata Scudetto, il tema Ibrahimovic resta in primo piano: lo svedese è pronto al ritiro? Arriva l’annuncio.

Quarant’anni e non sentirli. O almeno nello spirito. Zlatan Ibrahimovic resta uno dei calciatori più forti del nostro campionato, seppur qualche acciacco di troppo lo abbia tenuto spesso lontano dal campo. Quest’anno soltanto 22 presenze stagionali, ma 8 gol e un pronto recupero che fanno ben sperare i rossoneri.

Anche perché, in questa ultima parte di stagione, il Milan avrà bisogno di tutte le risorse a propria disposizione per poter puntare allo Scudetto. Sono poche le giornate che separano gli uomini di Pioli dal traguardo e anche un Ibrahimovic a mezzo servizio può rivelarsi utile.

Figuriamoci, poi, se parliamo di uno Zlatan voglioso di riscattare il mancato Mondiale con la sua Svezia e desideroso di farlo con un trofeo (forse l’ultimo?) con la maglia del Diavolo.

Milan, Ibrahimovic verso il ritiro? Da Sky arriva l’annuncio che fa sorridere Pioli

Attorno al futuro dello svedese, però, resta una nuvola che Pioli e Maldini sperano di dissipare presto. A quarant’anni suonati, Ibrahimovic pondera un possibile addio al calcio giocato e il Milan attende di capire quale sarà la sua decisione, prima di riversarsi con decisione anche sul calciomercato.

“Quest’oggi, Ibrahimovic è stato uno degli ultimi a lasciare Milanello. È rimasto oltre un’ora e mezza in più per fare lavoro supplementare in palestra. La sua è una mentalità diversa da quella di tutti gli altri. E non credo che uno con questa voglia sia in vena di ritiro, al punto da dire addio al calcio giocato già in questo giugno”.

Un’analisi e un annuncio in diretta schietto, quello di Peppe Di Stefano, che ha commentato il futuro prossimo dello svedese nella sua giornaliera corrispondenza per ‘Sky Sport’. Mentalmente, Ibrahimovic resta ancora un top player e il fisico, nonostante qualche stop, gli permette di esserlo almeno 8-10 volte a stagione. Indizi fin troppo pronunciati per far pensare realmente ad un suo ritiro al termine di questa stagione.