“Quante cavolate”: Mondiali-Italia, il tecnico non ci sta e si sfoga

L’eliminazione dell’Italia nei Playoff Mondiali continua a fare molto rumore. Anche un tecnico di Serie A commenta la crisi azzurra.

Pochi minuti fa si sono svolti i sorteggi per i Mondiali del Qatar che si terranno alla fine dell’anno. L’Italia di Roberto Mancini non parteciperà alla competizione, dopo la clamorosa eliminazione nei Playoff contro la Macedonia del Nord.

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Sassuolo ed è apparso molto polemico. Il ct ha criticato il movimento della Nazionale ed ha spiegato cosi la crisi del nostro calcio:

“Le Nazionali non rappresentano più il nostro movimento, ormai il 70 % dei giocatori della Serie A sono stranieri, ma anche in Premier è cosi”. Il tecnico poi ha in un certo senso difeso la Nazionale di Mancini affermando: “In questi giorni quante cavolate ho sentito, alcune mostruose. Si parla di tornei ma in realtà hai perso facendo 35 tiri contro i loro due. Capita e cosi vai fuori”.

Italia, Sarri chiarisce i veri problemi del nostro calcio

Continuando l’ex tecnico di Chelsea e Juve ha attaccato il nostro campionato e le differenze rispetto ad alcuni dei principali tornei stranieri. Le parole del tecnico di Figline sono molto forti:

“Bisogna parlare dei problemi più seri del nostro calcio, se stai guardando la Bundesliga o la Premier League e poi giri e guardi la Serie A dici dove c**** siamo? Strutture, campi e questo è un problema serio. Se dico queste cose poi però passo per Sarri, quello che si lamenta…”