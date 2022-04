Prima il flop Mondiale, poi la tegola: settimana no per l’Azzurro

Tra i protagonisti della mancata qualificazione al Mondiale, un giocatore della Nazionale vede proseguire il suo periodo negativo.

Il tiro di Traijkovski che ha superato Donnarumma ha sancito l’eliminazione dal prossimo Mondiale dell’Italia e ricordato a tutti quanto il calcio possa essere imprevedibile. Nel giro di pochi mesi gli azzurri sono finiti dall’altare, dove erano stati messi meritatamente dai tifosi dopo il successo di EURO 2021, alla polvere.

Non certo una novità: il calcio da sempre racconta storie di improvvise cadute e riscatti, di momenti in cui tutto gira per il verso giusto e altri talmente negativi da rendere difficili anche le cose più semplici. Succede, è sempre successo, e la speranza è che questi periodi negativi passino in fretta.

Domenico Berardi è stato uno dei protagonisti della sfida persa con la Macedonia del Nord che ha significato addio a Qatar 2022. Avrebbe potuto essere l’eroe della serata, dato che più volte ha concluso verso la porta difesa da Dmitrevski. Stella e bandiera del Sassuolo, più di 100 gol in Serie A, in giornate diverse avrebbe potuto segnare almeno una o due reti.

Ma così non è stato, purtroppo per noi: i 4-5 tiri sono finiti di poco a lato o tra le braccia del portiere macedone, e hanno pesato non poco nella sconfitta finale. Ai sorteggi di Qatar 2022 gli Azzurri non c’erano, e a conferma del periodo negativo che sta vivendo l’attaccante nero-verde ecco poi un’altra notizia arrivata proprio in queste ore.

Berardi, momento negativo: flop Mondiale e infortunio

Nelle probabili formazioni della Serie A il nome di Berardi non compare. In Lazio-Sassuolo, sfida che promette spettacolo ed emozioni in programma domani alle 18 allo Stadio Olimpico, l’attaccante calabrese non scenderà in campo dopo non essere stato neanche convocato dal tecnico Alessio Dionisi.

A frenarlo un fastidio al ginocchio che ha spinto il club emiliano a non rischiare la sua presenza per evitare sorprese. Berardi resterà a casa insieme ai compagni Filip Djuricic, Pedro Obiang, Filippo Romagna e Maxime Lopez, assenze che certo non renderanno semplice il compito del Sassuolo.

Finito recentemente anche nel mirino del Milan, Berardi sembrava finalmente pronto al salto di qualità troppo a lungo rimandato. E dopo essere stato tra gli eroi di EURO 2021 voleva a tutti i costi trascinare l’Italia al Mondiale. Tutto rimandato, almeno per il momento. Nella speranza che il momento negativo in cui è incappato passi presto.