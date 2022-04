“Cacciate subito l’Iran”: Mondiali, cosa succede alla FIFA

In queste ore si sono tenuti i gironi dei prossimi Mondiali, ma continua a tenere banco la questione relativa alla partecipazione dell’Iran.

Il tabellone con le squadre qualificate è quasi al completo e poco fa sono stati annunciati anche i Gironi dei Mondiali in Qatar. La Fifa e tutti i suoi esponenti non vivono un momento facile. La federazione ha dovuto fare i conti con la situazione dell’Iran e le proteste riguardanti la partecipazione di questo paese ai Mondiali. La nazionale iraniana sarà impegnata nel girone con Inghilterra, Stati Uniti e l’ultima protagonista dei Playoff europei (uscirà tra Galles, Scozia e Ucraina) ma la sua presenza non è ancora certa.

Nel corso del match tra Iran e Libano è stato impedito a 2000 donne (munite di biglietto) di entrare allo stadio. Questa decisione ha scatenato tante polemiche sia nel mondo Occidentale che in Iran stesso.

Diversi gruppi di attivisti iraniani hanno attaccato duramente la propria Nazione ed hanno chiesto alla FIFA di estromettere la nazione dal Mondiale. Uno dei gruppi più attivi nel richiedere questa possibilità è il gruppo di attivisti ‘United for Navid’.

Fifa, attivisti iraniani scrivono una lettera per eliminare l’Iran dal Mondiale

Questo movimento composto da noti attivisti esiliati dal proprio paese ha consegnato una lettera alla FIFA con lo scopo di richiedere l’eliminazione dell’Iran dal Mondiale. L’obiettivo di questi attivisti è chiedere l’esclusione del proprio paese se questi continuerà a violare i principi della carta Olimpica e del regolamento stesso della FIFA.

L’Iran, in precedenza, aveva promesso alla FIFA di permettere l’ingresso delle donne negli stadi, ma al momento la promessa non è stata mantenuta. La ricercatrice iraniana Sepehri Far, anch’ella tra i membri di questo gruppo di attivisti, ha duramente criticato l’Iran dichiarando: “Visto le continue violazioni della federazione iraniana, abbiamo richiesto formalmente l’esclusione dell’Iran dai campionati del Mondo di Qatar 2022”.